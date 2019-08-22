Yenibirlider Derneği yedi yaşında
Türkiye’nin gelecek nesil liderlik ekolünü oluşturmak, yetenekli gençleri fırsatlarla buluşturmak ve alanlarında öncü bireyler olmaları konusunda onları desteklemek üzere faaliyetlerini sürdüren Yenibirlider Derneği, yedinci yılını geride bıraktı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Dernek yeni dönemde kurumsallaşma çalışmalarına ağırlık verecek. YBL21 Programı, 2018-2019 dönemi kapsamında 17 farklı ilde lise öğrenimlerini tamamlamış 21 çok parlak ve ümit vaat eden üniversite öğrencisini bir araya getirdi.
Programın öne çıkan etaplarından biri olan ‘Liderlik Kampı’ ise katılımcı gençleri alanlarında lider kişilerle buluşturdu ve liderlik yolundaki hikayeleri ilk ağızdan dinleme Yenibirlider Derneği’nin bu dönemdeki bir diğer önemli yeniliği ise Türkiye İş Bankası’yla ortak kurgulanan ve ilk defa hayata geçirilen ‘İŞ’te YBL’ projesi oldu.
Türkiye İş Bankası’yla beraber hazırlanan online eğitim programı, finans sektörüne derin bir bakış açısı kazandıran sınıf içi eğitimleri, mini mentörlük programı ve proje uygulamasıyla finans alanında değişime öncülük edecek nitelikte bir kariyer inşa edilmesine olanak sunmayı hedefliyor.
Yenibirlider Derneği’nin eş kurucusu Kerem Kamışlı, “Kurulduğumuz günden bugüne 114 üniversite, 45 özel kurum, 16 sivil toplum kuruluşu ve dört kamu kurumu işbirliğiyle 50 binden fazla üniversite öğrencisine temas ettik” diyor.
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