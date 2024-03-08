'Yeşil yakalılar' için iş imkanları hızla artıyor

Karaboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişten bugüne değişen iş dünyası içerisinde çalışma biçimleri ve buna paralel yaka kavramlarının da değiştiğini söyledi.

Özellikle 2000'li yılların başlarından itibaren mavi ve beyaz yaka gibi klasik yaka tanımlarının yanına gri ve yeşil yakalıların da katıldığını ifade eden Karaboğa, çevre sorunlarının giderek daha görünür hale gelmesi ve bununla paralel hızla büyüyen sürdürülebilir üretim/enerji sektörlerinin kendi içerisinde uzmanlık gerektiren meslek alanları oluşturduğunu, bu nedenle "yeşil işler" başlığı altında imalat, tarım, hizmet ve AR-GE sektörlerinde çalışanların "yeşil yakalılar" olarak tanımlanmaya başladığını aktardı.

- "Yeşil yakalı çalışanların kapsamları genişledi"

Karaboğa, yeşil işler kavramının, 2008'de yayınlanan ve UNEP/ILO/UTEC tarafından hazırlanan "Green Jobs: Towards Sustainable Work in a Low-Carbon World" raporunda imalat, tarım, hizmet ve AR-GE sektörlerinde insanlığın karşı karşıya olduğu çevresel tehditleri gidermeyi amaçlayan işleri kapsadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün gelinen noktada artık bu tehditlerin daha bilinir olması, örneğin tüm dünyayı etkileyen pandemi gibi krizlerin yaşanması sürdürülebilirlik kavramını da bambaşka bir noktaya taşıdı. ILO'nun tanımına göre, yapılan iş sürdürülebilir üretime katkı sağlıyorsa, enerji ve doğal kaynaklardan tasarruf ediyorsa, yenilenebilir enerji kullanıyorsa, çevre ve hava kirliliğine yol açmıyorsa, biyo-çeşitliliği koruyorsa 'yeşil işler' tanımına giriyor. Bu nedenle yeşil yakalı çalışanların kapsamları genişledi, daha görünür oldular ve onlara duyulan ihtiyaç da arttı. Yeşil yakalılar sadece çevre koruma sektörleriyle ilgili değil amaç ve hedef olarak sürdürülebilir dünya ve aslında sürdürülebilir kaynaklar için çalışıyor."

- "Yeşil yakalılar için, işler her geçen gün artıyor"

Türkiye'nin üretim odaklı bir anlayışla geleceğini kurgulamaya yönelik çalışmalar yaptığını vurgulayan Karaboğa, "Yeşil yakalılar için işler her geçen gün artıyor ve çeşitleniyor. Özellikle tarım sektörünün bu anlamda çok değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Tarımsal alanların doğru ve sürdürülebilir kullanımı için gençlerin bu sektörlere yönelmesini sağlayacak bölümleri açmak ve onları teknolojik anlamda geliştirmek son derece değerli. Örneğin, bölgesel tarım okullarının kurulması ile hem nitelikli personel yetiştirilmesinin hem de bu alanda istihdam potansiyelinin artırılmasının mümkün olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Uğur Karaboğa, yeşil yakalıların kapsadığı meslekler açısından çok kapsamlı olduğuna dikkati çekerek, "Biyoyakıt işletme teknisyeninden, güneş enerjisi mühendisine, izolasyon işçisinden enerji ticareti ya da enerji brokerlığı yapanlara, iklim değişikliği analistinden endüstriyel ekolojiste, tarım teknisyenlerinden tarımsal müfettişlere ve kamu kurumlarındaki enerji denetçilerine kadar uzayan geniş bir yelpaze var." sözlerini kullandı.

Yeşil yakalı istihdamı son dönemde özellikle enerji yatırımları arttığı için enerji sektörü ve üretim sektörlerinden talep aldığını bildiren Karaboğa, sürdürülebilir üretimle maliyet avantajları oluşturmak için somut çıktısı olan meslek dalları, istihdamın önemli güçlerinden olduğunu kaydetti.

- "Yeşil yakalıların bilgi birikimleri çok değerli"

Karaboğa, yeşil yakalı çalışanların kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili bilgi birikimlerinin çok değerli olduğunu anlattı.

Karaboğa, "Örneğin bir mühendislik dalında eğitim alırken tek konuya odaklanan ve o alanda uzmanlaşmayı sağlayacak yan eğitimler ve sertifikalar bu konuda oldukça katkı sağlayacaktır. Yine tarım alanında faaliyet gösteren çalışanlarımızın sürdürülebilir tarım konusunda edineceği bilgiler ve eğitimler yeşil yakalı çalışanlar olma konusunda süreçlerini oldukça hızlandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Her alanda seçtikleri ve sevdikleri işlerin kendileri için en kıymetli işler olduğunu dile getiren Karaboğa, "Özellikle yapılan işe aidiyet ve bireysel olarak haz alma elbette yeşil yakalılar için çok daha yüksek. Çünkü günün sonunda ortaya çıkan iş, birçok açıdan kitleleri ilgilendiren, onların sürdürülebilir bir hayat geçirmesi için katkı sağlayan işler. Bu katma değerle bakıldığında da çevre ve sosyal sorumluluk anlayışı yüksek kişilerin bu alana yönlendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz." diye konuştu.

- "Teknolojik altyapımızın da oldukça yeterli olduğunu düşünüyoruz"

Karaboğa, yeşil yakalıların sadece Avrupa Birliği değil tüm dünya için gözde olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Araştırmalar 2030 yılına kadar yeşil işlerde liderliği biyolojik yakıt sektörünün almasının ve 12 milyon yeni işin ortaya çıkması beklendiğini gösteriyor. Bunu 6,3 milyon işle güneş enerjisinden elektrik üretimi izliyor ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin de 2,1 milyon iş meydana getirmesi tahmin ediliyor. Özellikle Çin, ABD, Brezilya ve Almanya en çok yeşil yakalı çalışanın bulunduğu ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa Birliği'nin ise 2050'ye kadar iklim nötrlüğüne geçmek gibi bir hedefi var. Tutarlı bir iklim politikası yürüteceklerini vadediyorlar. Bu anlamda değerlendirdiğimizde biz de bölgenin önemli güçleri arasında yer alabiliriz. Hem insan kaynağı potansiyelimiz bu konuda oldukça yüksek hem de coğrafi çeşitliliğimizin sağladığı avantajlarımız bulunuyor. Teknolojik alt yapımızın da oldukça yeterli olduğunu düşünüyoruz. Kısacası rekabeti yüksek ve geleceğin gözde alanları arasında olması beklenen yeşil yakalı işler konusunda atılabilecek çok adımımız olduğuna inanıyoruz." AA