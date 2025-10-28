Katlanabilir güneş paneli sistemi: Hareket halindeyken de sarj edebilecek!

Nissan Sakura, son üç yıldır Japonya’nın en çok satan elektrikli aracı oldu ve özellikle günlük kısa mesafe sürüşler için yeterli menziliyle biliniyor. Geliştirme ekibi, bu sistemle kullanıcıların şarj altyapısına olan ihtiyacını daha da azaltmayı umuyor.