Katlanabilir güneş paneli sistemi: Hareket halindeyken de sarj edebilecek!

Japonya'nın en çok satan elektrikli aracı Nissan Sakura'ya kurulan bu sisteme ‘Ao-Solar Extender’ adı verildi. Nissan içinde geliştirilen bu güneş paneli sistemi, şebekeye olan bağımlılığı azaltmayı ve elektrikli araç sahipliğinin rahatlığını artırmayı amaçlıyor.
Sistemi geliştiren ekip, yıllık bazda 3.000 km'ye kadar sürüşe yetecek miktarda güneş elektriği üretebileceğini tahmin ediyor.
Hem hareket halinde hem de park halindeyken şarj
Tavana monte edilen Ao-Solar Extender, aracı hem hareket halindeyken hem de park halindeyken şarj edebiliyor. Sabit tavan paneli araç hareket ederken bile enerji yakalayabiliyor.
Araç durduğunda ise depodan ek bir panel dışarı doğru uzanıyor. Bu, güneş paneli yüzey alanını ve güç üretim potansiyelini yaklaşık 500 Watt'a çıkarıyor.
Genişletilen panel aynı zamanda gölge oluşturarak ön camdan kabine giren güneş ışığını azaltmaya yardımcı oluyor, böylece klima ihtiyacını ve dolayısıyla enerji tüketimini düşürüyor. Sistem, sürtünmeyi en aza indirecek ve Sakura'nın genel görünümüyle uyumlu olacak şekilde tasarlandı.
Nissan Sakura, son üç yıldır Japonya’nın en çok satan elektrikli aracı oldu ve özellikle günlük kısa mesafe sürüşler için yeterli menziliyle biliniyor. Geliştirme ekibi, bu sistemle kullanıcıların şarj altyapısına olan ihtiyacını daha da azaltmayı umuyor.
Sakura sahiplerinin sürüş verileri, çoğunun kısa mesafeli işler ve okul gezileri için seyahat ettiğini gösteriyor.
Bu da güneş enerjisiyle üretilen gücün, sahiplerin önemli bir kısmı için şebeke tabanlı şarj ihtiyacını neredeyse ortadan kaldırabileceği anlamına geliyor.