33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı. Polis Akademisi’nden yapılan açıklamada 33. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyeceği resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçların tebligat niteliği taşıdığı belirtildi.

Polis Akademisi sonuçları duyurdu

Polis Akademisi’nden POMEM sonuçlarına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

“33. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak olup yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir. Tüm adaylara ilanen duyurulur.”

Bakan Çiftçi: 10 bin öğrenci Polis Teşkilatı'na kazandırılacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, polislik mesleğine gönül veren gençlerin heyecanla beklediği 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarını açıkladıklarını belirtti.

Lisans mezunu 6 bin 800 erkek, bin 200 kadın, ön lisans mezunu bin 700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenciyi Polis Teşkilatı'na kazandıracaklarını kaydeden Çiftçi, "Adaylarımız sonuçlarına; 'https://pa.edu.tr/duyuru/33-donem-pomem-giris-sinavi-sonuclari' adresinden ulaşabilir. Sonuçların, teşkilatımıza katılmaya hak kazanan gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim her birine aziz milletimize şerefle, sadakatle ve başarıyla hizmet etmeyi nasip eylesin." dedi.

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