Meta, OpenAI ve Anthropic’e meydan okudu: En güçlü modelini açık kaynak yapıyor

Meta, OpenAI ve Anthropic gibi yapay zeka devleriyle rekabeti kızıştıracak yeni adımlarını duyurdu. Şirket, en gelişmiş yapay zeka modellerini açık kaynaklı hale getireceğini ve doğrudan tüketici cihazlarında çalışacak yeni bir model ailesini piyasaya süreceğini açıkladı.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şirketin en son yapay zeka modeli Muse Spark 1.2’nin ağırlıklarını kamuoyunun kullanımına sunacaklarını bildirdi. Yapay zeka sistemlerinde "ağırlıklar", modelin nasıl çalıştığını ve karar aldığını belirleyen temel kuralları temsil ediyor. Zuckerberg ayrıca, dizüstü bilgisayar ve mobil cihazlarda doğrudan çalışmak üzere tasarlanan Muse Glimmer adlı yeni bir açık kaynaklı model ailesinin de duyurusunu yaptı.

Yatırımcı güvenini artırma hedefi

Açıklamanın ardından Meta hisseleri borsa açılışı öncesi işlemlerde yüzde 2,1 yükseldi. Şirket hisseleri, artan sermaye harcamaları ve yapay zeka yarışındaki konumu nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybetmişti.

Açık kaynak stratejisi ve küresel rekabet

CNBC'de yer alana habere göre; OpenAI ve Anthropic gibi ABD merkezli rakipler kapalı mülk modellere odaklanırken; Alibaba, DeepSeek ve Moonshot gibi Çinli şirketler açık kaynaklı modellerle pazarda pay topluyor.

Yayınladığı kapsamlı yapay zeka bildirisinde bu duruma değinen Zuckerberg, ABD yönetimini yerli açık kaynak teknolojilerini desteklemeye çağırdı. Çinli modellerin veri eğitimi kısıtlamaları konusunda avantajlı olduğunu belirten Zuckerberg, Amerikan açık kaynak modellerinin küresel liderliği için bürokratik engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Sektör analistleri de ABD’li şirketlerin kapalı sistemlerde ısrar etmesi durumunda, küresel geliştiricilerin Çin menşeili açık kaynaklı modellere yönelebileceğini ve Meta’nın bu alandaki boşluğu doldurabileceğini değerlendiriyor.

Cihaz üstü yapay zeka dönemi

Mevcut yapay zeka sistemlerinin büyük bölümü yüksek maliyetli bulut veri merkezlerinde işlenirken, dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen Muse Glimmer gibi "cihaz üstü" modeller maliyetleri düşürmeyi ve işlem hızını artırmayı hedefliyor. Bu yaklaşımın, yapay zekayı doğrudan kişisel cihazlara taşıyarak bulut altyapısına bağımlı çalışan Google ve Microsoft gibi rakiplere karşı avantaj sağlayabileceği belirtiliyor.

Güç odaklanmasına eleştiri

Bildirisinde yapay zeka güvenliği ve istihdam tartışmalarına da değinen Zuckerberg, gücün birkaç büyük şirketin elinde toplanmasını eleştirerek OpenAI ve Anthropic liderlerinin geçmişteki uyarılarına göndermede bulundu. Yapay zekanın tehlikeli olduğu gerekçesiyle gücün merkezileştirilmesinin yanlış bir yaklaşım olduğunu savunan Meta CEO’su, süper yapay zekanın tek elde toplanması yerine kitlelere dağıtılması gerektiğinin altını çizdi.