Emekli maaş promosyonları Ağustos 2026 | Emekli promosyonlarında hangi banka ne kadar veriyor? İşte en yüksek promosyon tutarları

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15 bin TL'ye varan nakit promosyona ek 5 bin TL'lik chip-para seçeneği sunuyor.

Banka maaş tutar aralığı 0-9 bin 99 TL olan emeklilere 6 bin 250 TL, 10 bin -14 bin 99 TL olan emeklilere 10 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL olan emeklilere 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzeri olan emeklilere ise toplam 15 bin TL promosyon seçeneği sunuyor.