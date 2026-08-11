Emekli maaş promosyonları Ağustos 2026 | Emekli promosyonlarında hangi banka ne kadar veriyor? İşte en yüksek promosyon tutarları

Ağustos ayında emekli maaşı promosyonlarında bankaların güncel kampanyaları yakından takip edilmeye devam ediyor. Bankalar, emekli maaşını taşıyan müşterilere yönelik promosyon kampanyalarını sürdürürken, temmuz zammıyla güncellenen maaşların ardından nakit ve ek ödemeler de merak ediliyor.
Peki, 11 Ağustos 2026 itibarıyla emekli promosyonlarında son durum ne? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte banka banka güncel emekli promosyon tutarları...
1 Yapı Kredi emekli promosyon
Yapı Kredi, tüm emeklilere 30 bin TL'ye varan nakit promosyon seçeneği sunuyor. Bu ödemeden yararlanabilmek için 19 Eylül 2025 – 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında SGK promosyon taahhüdü verilmesi gerekiyor.
Ayrıca banka, aylık net maaş tutarı 0-9 bin 999 TL arasında olanlara 15 bin 250 TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasında maaş alan emeklilere 21 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasında olanlara 25 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzeri net maaş alanlara ise 30 bin TL'ye varan promosyon ödeme yapıyor.
2 Garanti BBVA emekli promosyon tutarı 2026
Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alan emeklilere 25nbin TL'ye varan promosyon seçeneği sunuyor.
Bunun yanında banka, emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olan emeklilere 6 bin 250 TL, 10 bin-15 bin TL arasında olanlara 10 bin TL, 15 bin-20 bin TL arasında olan emeklilere 12 bin 500TL ve 20 bin TL ve üzerinde olan emeklilere ise 15 bin TL tutarında nakit promosyon ödemesi yapıyor.
3 Türkiye Finans emekli promosyon
Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 32 bin TL'ye varan nakit promosyon seçeneği sunuluyor.
Türkiye Finans, aylık net maaş tutarı 9 bin 999 TL ve altında olanlara 18 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasında maaş alan emeklilere 23 bin 500 TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasında olanlara 27 bin TL, 20 bin TL ve üzeri net maaş alanlar ise 30 bin TL'ye varan promosyon ödeme yapıyor.
4 ING emekli promosyon tutarları
ING, emekli maaşını taşıyanlara, 32 bin TL’ye varan nakit emekli promosyonu veriyor.
Aylık net maaş tutarı 0-9 bin 999 TL olanlar 23 bin 250 TL'lik, 10 bin-14 bin 999 TL olanlar 27 bin TL'lik, 15 bin-19 bin 999 TL olanlar 29 bin 500 TL'lik, 20 bin TL ve üzeri olanlar ise toplam 32 bin TL'lik promosyondan yararlanabiliyor.
5 İş Bankası emekli promosyon 2026
İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15 bin TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra 10 bin TL’ye varan ek promosyonla toplam 25 bin TL’ye kadar ödeme sunuyor.
Ayrıca aylık net maaş tutarları, 0-9 bin 999 TL arasında olanlar toplam 16 bin 250 TL, 10 bin-14 bin 99 TL arasında olan emekliler 20 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasında maaş alanlar 22 bin 500 TL ile 20 bin TL ve üzeri net maaş alanlar ise toplam 25 bin TL'ye varan promosyondan yararlanabiliyor.
6 Vakıf Katılım emekli promosyon
Vakıf Katılım, emekli maaşınızı bankaya taşıyanlara 25 bin TL'ye varan ana promosyon seçeneği sunuyor.
Ayrıca aylık maaş tutarları, 0-9 bin 999 TL arasında olanlara toplam 8 bin 750 TL, 10 bin-14 bin 99 TL arasında olan emeklilere 14 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasında maaş alanlara 17 bin 500 TL ile 20 bin-49.999 TL arasında alanlara 21 bin TL ile 50 bin TL ve üzeri maaş alan emeklilere 25 bin TL'lik ana promosyon veriyor.
7 Akbank emekli promosyon 2026
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15 bin TL'ye varan nakit promosyona ek 5 bin TL'lik chip-para seçeneği sunuyor.
Banka maaş tutar aralığı 0-9 bin 99 TL olan emeklilere 6 bin 250 TL, 10 bin -14 bin 99 TL olan emeklilere 10 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL olan emeklilere 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzeri olan emeklilere ise toplam 15 bin TL promosyon seçeneği sunuyor.
8 Halkbank emekli promosyon 2026
Halkbank, maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerine 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
Brüt maaş tutarı 10 bin-14 bin 999 TL arasında olan emeklilere 8 bin TL, 15 bin-19 bin 99 TL arasında olan emeklilere 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri olanlara ise 12 bin TL promosyon ödemesi yapıyor.
9 Denizbank emekli promosyon
Banka, emeklilere 30 bin TL'ye varan nakit promosyon seçeneği sunuyor.
Banka aylık net maaşı 0-9 bin 999 TL arasında olan emeklilere 20 bin TL, 10 bin-14 bin 99 TL arasında maaş alan emeklilere 24 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasında maaş alanlara 27 bin TL, 20 bin TL ve üzeri net maaş alanlar ise 30 bin TL promosyon veriyor.
10 QNB emekli promosyon tutarı 2026
QNB, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 20 bin TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor.
Aylık net maaş tutarları, 0-9 bin 999 TL arasında olan emekliler toplam 8 bin 500 TL, 10 bin-14 bin 99 TL arasında olanlar 13 bin 500 TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasında maaş alanlar 16 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzeri net maaş alanlar ise toplam 20 bin TL promosyon veriyor.
11 Vakıfbank emekli promosyon 2026
Vakıfbank, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 30 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
12 Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları
Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli maaş ödemelerini bankadan alan emeklilere 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.
Maaş tutarı 0-9 bin 999 TL aralığında olanlar 5 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL aralığında olanlar 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL aralığında olanlar 10 bin TL, maaşı 20 bin TL ve üzeri olanlar ise 12 bin TL promosyon alıyor.