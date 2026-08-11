ARA
DOLAR
47,76
0,02%
DOLAR
EURO
55,17
0,19%
EURO
ALTIN
6712,89
-0,02%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

26 yıl çalışıp emekli oldu: Babasından kalan araziyle hayatı değişti

Özel sektörde 26 yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrılan İlhan Emir, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde babasından kalan araziyi değerlendirmeye karar verdi. Emir, miras kalan toprağı lavanta bahçesine dönüştürerek üretime başladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
26 yıl çalışıp emekli oldu: Babasından kalan araziyle hayatı değişti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan İlhan Emir, emekliliğinin ardından babasından kalan araziyi tarımsal üretimle değerlendirdi. Özel sektörde geçirdiği 26 yıllık çalışma hayatının ardından lavanta yetiştiriciliğine yönelen Emir, aileden kalan araziyi lavanta bahçesine çevirdi.

1 Babasından kalan arazide lavanta dikmeye karar verdi

Babasından kalan arazide lavanta dikmeye karar verdi

Uzun yıllar Bozüyük'te fabrikada çalıştıktan sonra 2023'te emekliye ayrılan evli ve 1 çocuk babası 45 yaşındaki İlhan Emir, ilçeye 12 kilometre uzaklıktaki Karaağaç köyünde babasından miras kalan yaklaşık 3 dönümlük araziye lavanta dikmeye karar verdi.

2 Oda ve araç kokusu ile lavanta yağı üretiyor

Oda ve araç kokusu ile lavanta yağı üretiyor

Emir, Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı bilgiler doğrultusunda 500 kök lavantayı toprakla buluşturdu.

Geçen yıl ilk hasadını yapan Emir, yetiştirdiği lavantalardan oda ve araç kokuları ile lavanta yağı elde ediyor.

3 Emekli olduktan sonra arayışa girdi

Emekli olduktan sonra arayışa girdi

Emir, emekli olduktan sonra boş zamanını değerlendirmek için arayışa girdiğini ve araştırmaları sonucu lavanta yetiştirmeye karar verdiğini söyledi.

4 Eşiyle birlikte üretiyor

Eşiyle birlikte üretiyor

Lavantanın katma değerli bir ürün olduğunu belirten Emir, hasadını gerçekleştirdiği lavantaları eşiyle birlikte ürüne dönüştürdüğünü anlattı.

5 "Geçtiğimiz ay marka tescilimizi aldık"

"Geçtiğimiz ay marka tescilimizi aldık"

Emir, bu senenin hasadına başladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde distilasyon (damıtma) yöntemiyle yağ ve suyunu elde ediyoruz. Bunlardan oda ve araç kokuları ile lavanta yağı yapıyoruz. Evde eşimle hazırlıyoruz ve satışa koyuyoruz. 

Marka çalışmamız oldu, geçtiğimiz ay marka tescilimizi aldık. Markamız Bozüyük'ümüzün adını taşıyor. Geçen sene 12 kilogram yağ elde ettik. Bu sene geçen seneye oranla ikiye katlayacağını düşünüyorum. En büyük destekçim eşim. O olmasa olmaz. Hasadı beraber yapıyoruz."

6 "Burada eğlenceli vakit geçiriyoruz"

"Burada eğlenceli vakit geçiriyoruz"

Emir'in eşi Ümmügülsüm Emir de burada hem eğlenceli vakit geçirdiklerini hem de bahçenin bakımlarını yaptıklarını ifade etti.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL