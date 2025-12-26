6 kuruma toplam 2 bin 871 personel alınacak: MSB, GİB, AFAD... İşte personel alım ilanları

Kamuda kariyer hedefleyen binlerce aday için beklenen haber geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre; Milli Savunma Bakanlığı, AFAD ve iki önemli bakanlık bünyesindeki eksiklikleri gidermek amacıyla geniş kapsamlı personel alım süreci başlattı.
En büyük kontenjanı 1458 personel ile Milli Savunma Bakanlığı ayırırken, AFAD 473 sözleşmeli personeli bünyesine katmaya hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise uzmanlık ve müfettişlik kadroları için toplamda 140 yeni personel istihdam edecek.
İşte kurumların personel ilanı detayları;
1 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 40 personel alınacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, merkez teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 40 personel alımı yapacak.
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Bakanlığın merkez teşkilatına 25 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına 15 müfettiş yardımcısı olmak üzere 40 personel alınacak.
Alımlar, iki aşamalı olmak üzere yazılı ve sözlü sınavla yapılacak.
2 Başvuru tarihleri
Başvurular 29 Aralık - 5 Ocak 2026 tarihlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet sayfası veya e-Devlet (Kariyer Kapısı) üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
Başarılı olan adayların sınav sonuçları, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınıp başarı listesi ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak asil ve yedek listeler oluşturacak. Listeler, Bakanlıktan yapılacak duyurudan sonra "Kariyer Kapısı" sistemi üzerinden görebilecek.
3 Milli Savunma Bakanlığı 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel istihdam edecek
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Bakanlık ile bağlı kuruluşlar bünyesinde çalışmak üzere 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
MSB tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, söz konusu personel, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'nin merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde görev yapacak.
Bu kapsamda, devlet memuru ünvanıyla MSB'ye 58, Genelkurmay Başkanlığı'na 5, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 20, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 8, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 12 ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 6 olmak üzere 109 memur alımı yapılacak.
Ayrıca, MSB'ye 691, Genelkurmay Başkanlığı'na 81, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 207, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 109, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 114 ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 147 olmak üzere 1349 sözleşmeli personel de istihdam edilecek.
4 Başvurular bugün başladı
İlana başvurular 26 Aralık-25 Ocak tarihleri arasında Bakanlığın, https://personeltemin.msb.gov.tr" uzantılı internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacak.
Başvurusu alınanlardan giriş sınavına katılmaya hak kazananlar, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden bilgilendirilerek sınava davet edilecek.
Sınavda başarılı olan adaylar yerleştirme sonuçlarını, Bakanlığın https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden görebilecek.
5 AFAD 473 sözleşmeli personel alacak
İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 473 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Başkanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel, AFAD'ın merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde görev yapacak.
6 Başvuru şartları ve detaylar
Bu kapsamda, avukat, mühendis, büro personeli, veteriner, sosyal çalışmacı, sağlık personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli ve teknisyen ünvanlarında 473 kişi alınacak.
İlana başvurular 5 Ocak-12 Ocak'ta Kariyer Kapısı'nın "www.kariyerkapisi.gov.tr" uzantılı internet adresi üzerinden yapılacak. Ayrıntılar, Başkanlığın "www.afad.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak.
Başvurusu alınanlardan giriş sınavına katılmaya hak kazananlar, 16 Şubat-6 Mart'ta Başkanlık hizmet binasında sözlü sınava tabi tutulacak.
Başarılı olan adaylar, yerleştirme sonuçlarını, Başkanlıktan yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı sistemi üzerinden görebilecek.
7 Bakanlık duyurdu: 100 iş müfettiş yardımcısı istihdam edilecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 100 iş müfettiş yardımcısı alınacak
8 İlan Resmi Gazete'de yayımlandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının iş müfettiş yardımcısı alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7, 8 ve 9'uncu derecede açık bulunan iş müfettiş yardımcısı kadrolarına, Ankara'da yapılacak sınavla işin yürütümü yönünden 50, iş sağlığı ve güvenliği yönünden 50 olmak üzere 100 iş müfettiş yardımcısı alınacak.
Adaylar, başvurularını e-Devlet Kapısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım platformu veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden gerçekleştirecek.
26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak başvurular, 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.
Adaylarda, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının ilgili bendinde yazılı nitelikleri taşımak", "İş müfettiş yardımcılığına giriş sınavının yapılacağı 2026 yılının ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak", "2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından 1. maddedeki her grup için ayrı ayrı belirtilen puan türlerinin birinden belirlenen taban puan veya üzerinde puan almak" gibi şartlar aranacak.
9 Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 655 personel alımı başvurusu hangi branşlarda yapılacak?
Gelir İdaresi Başkanlığı 655 personel alımı ilanı ardından gözler sürecin ayrıntılarına çevrildi. Yayımlanan ilana göre, ön başvurular 14-21 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak. Nihai başvurular ise 2-5 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 655 personel alımı başvurusu hangi branşlarda yapılacak?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)personel alımı ilanı paylaştı. Başkanlık tarafından İstanbul’da görevlendirilmek üzere toplam 655 Gelir Uzman Yardımcısı istihdam edilecek. Personel alımı, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilecek.
Yayımlanan ilanda; "Başkanlığımızca İstanbul iline atanmak üzere, 655 (altı yüz elli beş) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır. Adayların yazılı sınava katılmaya hak kazanması bilgisi, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilecektir. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; toplam kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, KPSS (A) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS (A) puanı eşit olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır." denildi.
10 GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Ön başvurular 14-21 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak. Nihai başvurular ise 2-5 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru günü 10 Şubat 2026 olarak belirlendi. Başvurular ÖSYM aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM’nin mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklar.
Adaylar sınava ön başvurularını yaptıktan sonra ön başvuru ücretini, 14-22 Ocak 2026 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ön başvuru ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları ön başvurular işleme alınmayacaktır.
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. - Değerlendirmede yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
GİB PERSONEL ALIMI YAZILI SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
Yazılı sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara duyurulacak, adayların adresine postalanmayacaktır. Sonuç belgesinde; adayın puanı, doğru ve yanlış sayıları ile başarı sırası yer alacaktır. - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınavın yeri ve tarihine ilişkin listeler, Başkanlık internet sitesinde (www.gib.gov.tr) duyurulacaktır.
11 TİGEM 254 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? Kadro dağılımı açıklandı
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 254 sürekli işçi için başvuru süreci netleşti. İŞKUR üzerinden yapılacak alımda başvuru tarihleri, yaş şartı ve kadro dağılımı merak ediliyor.
Kamuda istihdam edilmek isteyen binlerce adayın yakından takip ettiği sürekli işçi alımlarına bir yenisi daha eklendi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), farklı meslek gruplarında toplam 254 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek başvurular öncesinde, TİGEM işçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro detayları gündemin üst sıralarına çıktı.
TİGEM 254 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TİGEM tarafından yayımlanan ilana göre 254 sürekli işçi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Başvuru süreci 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 5 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Şahsen, posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Adaylar, İŞKUR sisteminde yayımlanan ilanlar arasından yalnızca bir işyeri ve bir meslek dalı için başvuru yapabilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından, şartları taşıyan adaylar noter kurası ve devamında sözlü-mülakat/uygulama sınavı sürecine dahil edilecek.
12 TİGEM 254 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
İlana başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve ilan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 46 yaşını tamamlamamış olmak gerekiyor. Ayrıca adayların kamu haklarından mahrum olmaması, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması şartı aranıyor.
Bunun yanı sıra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması, erkek adaylar için askerlik ile ilişiğin bulunmaması ve görevini sürekli yapmaya engel sağlık sorununun olmaması gerekiyor. Adayların, başvuracakları işyerinin bulunduğu il veya ilçede ikamet ediyor olması da aranan şartlar arasında yer alıyor.
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADRO DAĞILIMI
TİGEM’in 254 kişilik sürekli işçi alımında kadro dağılımı oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Alım yapılacak pozisyonlar arasında aşçı, pide ustası, odacı, garson, kat görevlisi, basınla ilişkiler görevlisi, bilgi işlem destek elemanı, şoför, inşaat işçisi, elektrik tesisat ve pano montörü gibi meslekler bulunuyor.
Hayvan bakıcısı, traktör şoförü-sürücü, at bakıcısı (seyis) ve center-pivot-zirai sulamacı pozisyonları olarak öne çıkıyor. Ayrıca kamyon şoförü, tanker şoförü, iş makineleri operatörü, kaynakçı ve otomotiv elektrikçisi gibi teknik kadrolar için de alım gerçekleştirilecek.