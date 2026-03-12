ARA
Dolar ve euro bugün ne kadar? 12 Mart 2026 güncel döviz kurları

Küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarındaki son durum yatırımcıların yakın takibinde. 12 Mart 2026 itibarıyla dolar ve euro kurunda son rakamlar merak ediliyor. Peki dolar/TL ve euro/TL bugün kaç TL? İşte güncel döviz kurları…

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içi ekonomik dinamikler döviz kurlarındaki hareketi yatırımcıların gündeminde tutmaya devam ediyor. 12 Mart 2026 itibarıyla dolar ve euro kurunun hangi seviyelerde işlem gördüğü merak ediliyor. Peki dolar/TL ve euro/TL bugün kaç TL? İşte güncel döviz kurlarında son durum…

Dolar ve euro bugün ne kadar?

Dolar saat 09:07 itibarıyla 44,1036 (alış) 44,1247'den (satış) işlem görüyor.

Euronun satış fiyatı ise aynı saat itibarıyla 51,1137 oldu.

Sterlin ise 59,1033 (alış) 59,1852'den (satış) işlem görüyor.

