ARA
DOLAR
42,46
0,04%
DOLAR
EURO
49,62
0,14%
EURO
GRAM ALTIN
5721,86
-0,31%
GRAM ALTIN
BIST 100
11036,82
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

8 bin uzman erbaş alımı için sınava çağrı duyurusu yayınlandı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı için duyurduğu 8 bin uzman erbaş alımı kapsamında adaylar için kritik bir gelişme yaşandı. 8 bin uzman erbaş alımı için sınava çağrı duyurusu yayınlandı.


8 bin uzman erbaş alımı için sınava çağrı duyurusu yayınlandı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı için duyurduğu 8 bin uzman erbaş alımı kapsamında, başvurusu kabul edilen adaylar için sınav çağrı duyurusu yayınlandı. Adaylar, mülakat aşamasına geçmeye hak kazanıp kazanmadıklarını Jandarma'nın resmi sistemi üzerinden kontrol edebilirler. 

 

Branş Dağılımı ve Kota Bilgileri

Yayınlanan duyuruda, toplam 8 bin uzman erbaş alımının branşlara göre dağılımı aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

BranşKontenjan (Kişi Sayısı)
Jandarma7087
Sıhhiyeci500
Lojistik300
Muhabere80
Bot Serdümeni10
Havacılık10
At Bakıcısı3
Bando10
TOPLAM8000

 

Sonuçlar ve Çağrı Duyurusuna Erişim

Duyuru Başlığı: "2026 YILI JANDARMA VE LOJİSTİS BRANŞLI UZMAN ERBAŞ SINAV ÇAĞRI DUYURUSU"

Erişim Adresi: Sınav çağrı ilanına ve mülakata girecek adayların isim listesine vatandas.jandarma.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilir.

Mülakat Başlangıcı: Sonuçların açıklanmasıyla birlikte mülakat aşaması resmen başlamıştır.

Mülakat Aşamaları

Uzman erbaş olmaya hak kazanmak için adayların dört aşamadan oluşan mülakat sürecini başarıyla tamamlaması gerekmektedir:

Ön Sağlık Muayenesi: Adayların fiziki ve sağlık yeterliliklerinin kontrolü.

Fiziki Yeterlilik: Koşu, durarak uzun atlama, mekik ve barfiks gibi aşamaları içeren spor sınavı. (Detaylı puanlama tablosu resmi duyuruda yer almaktadır.)

Uygulama Sınavı: Lojistik (mesleki nitelikler) ve bando alt branşlarına başvuran adaylara yönelik mesleki uygulama sınavı.

Mülakat Sınavı: Sözlü mülakat aşaması.

Adayların, mülakat tarihlerini ve gerekli belgeleri resmi adresten kontrol etmeleri büyük önem taşımaktadır.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL