8 bin uzman erbaş alımı için sınava çağrı duyurusu yayınlandı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı için duyurduğu 8 bin uzman erbaş alımı kapsamında, başvurusu kabul edilen adaylar için sınav çağrı duyurusu yayınlandı. Adaylar, mülakat aşamasına geçmeye hak kazanıp kazanmadıklarını Jandarma'nın resmi sistemi üzerinden kontrol edebilirler.