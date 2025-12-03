8 bin uzman erbaş alımı için sınava çağrı duyurusu yayınlandı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı için duyurduğu 8 bin uzman erbaş alımı kapsamında, başvurusu kabul edilen adaylar için sınav çağrı duyurusu yayınlandı. Adaylar, mülakat aşamasına geçmeye hak kazanıp kazanmadıklarını Jandarma'nın resmi sistemi üzerinden kontrol edebilirler.
Branş Dağılımı ve Kota Bilgileri
Yayınlanan duyuruda, toplam 8 bin uzman erbaş alımının branşlara göre dağılımı aşağıdaki gibi belirtilmiştir:
|Branş
|Kontenjan (Kişi Sayısı)
|Jandarma
|7087
|Sıhhiyeci
|500
|Lojistik
|300
|Muhabere
|80
|Bot Serdümeni
|10
|Havacılık
|10
|At Bakıcısı
|3
|Bando
|10
|TOPLAM
|8000
Sonuçlar ve Çağrı Duyurusuna Erişim
Duyuru Başlığı: "2026 YILI JANDARMA VE LOJİSTİS BRANŞLI UZMAN ERBAŞ SINAV ÇAĞRI DUYURUSU"
Erişim Adresi: Sınav çağrı ilanına ve mülakata girecek adayların isim listesine vatandas.jandarma.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilir.
Mülakat Başlangıcı: Sonuçların açıklanmasıyla birlikte mülakat aşaması resmen başlamıştır.
Mülakat Aşamaları
Uzman erbaş olmaya hak kazanmak için adayların dört aşamadan oluşan mülakat sürecini başarıyla tamamlaması gerekmektedir:
Ön Sağlık Muayenesi: Adayların fiziki ve sağlık yeterliliklerinin kontrolü.
Fiziki Yeterlilik: Koşu, durarak uzun atlama, mekik ve barfiks gibi aşamaları içeren spor sınavı. (Detaylı puanlama tablosu resmi duyuruda yer almaktadır.)
Uygulama Sınavı: Lojistik (mesleki nitelikler) ve bando alt branşlarına başvuran adaylara yönelik mesleki uygulama sınavı.
Mülakat Sınavı: Sözlü mülakat aşaması.
Adayların, mülakat tarihlerini ve gerekli belgeleri resmi adresten kontrol etmeleri büyük önem taşımaktadır.