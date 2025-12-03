Evde bakım maaşı yattı mı? Aralık ayı evde bakım parası yatan iller sorgulama

Aralık ayı evde bakım maaşı ödeme tarihi ve günü, hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal yardım desteği ödemeleri, her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor.
Evde bakım maaşı yattı mı?
Kesin takvim Bakanlık tarafından ilerleyen günlerde açıklanmakla birlikte, ödemelerin genellikle ayın 15'inden itibaren illere göre sırayla hesaplara yatırılması beklenmektedir.
Aralık ayı evde bakım parası yatan iller sorgulama
Evde Bakım Maaşı'nın durumunu sorgulamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
e-Devlet Girişi: Öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir.
Sorgulama Sayfası: Giriş yaptıktan sonra, e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasını kullanabilirsiniz.
Gerekli Bilgiler: Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, bu sorgulama işlemini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri aracılığıyla gerçekleştirebilmektedir.
Evde Bakım Maaşı Şartları
Maaşın bağlanabilmesi için hane ve engelliye dair üç temel koşulun sağlanması gerekmektedir:
Gelir Şartı: Hane içi kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 2/3’ünden az olması.
Sağlık Raporu: Engelli bireyin, engelli sağlık kurulu raporunun bulunması.
Bakım İhtiyacı Tespiti: Bakım hizmetleri değerlendirme heyetince, engellinin bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi.
Başvuru Yeri
Yukarıdaki koşulları sağlayan engelli bireyin bakımını üstlenecek olan aile bireyleri, başvurularını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne yapmalıdırlar.