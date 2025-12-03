Zeytin sıkımında kullanılan su tarım arazilerine hayat verecek

Bu dönüşüm için zeytinyağı fabrikalarının tam entegre olması gerektiğinin altını çizen Alhat, bu modelin sulama maliyetini ve yer altı suyu kullanımını azaltacağını, kurak geçen dönemler için de alternatif su kaynağı olabileceğini dile getirdi.

Alhat, bu çalışmayla ülke genelinde zeytinyağı üretiminde her yıl geri dönüştürülebilecek yaklaşık 200 bin metreküp su potansiyeli bulunduğunu belirterek, projeyi Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne sunduklarını söyledi.