TOKİ Kahramanmaraş Göksun kura sonuçları açıklandı mı? Kura çekimi bugün yapılıyor

Kahramanmaraş Göksun TOKİ konutları için 3+1 dairelerin kura çekimi bugün saat 16.30'da gerçekleştiriliyor. Peki TOKİ Kahramanmaraş Göksun kura sonuçları açıklandı mı? Kahramanmaraş Göksun TOKİ isim listesi yayınlandı mı?


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Kahramanmaraş Göksun Yantepe Mahallesi konut projesi için 3+1 dairelerin hak sahiplerini belirleyecek olan kura çekimi bugün yapılıyor. Kura çekiminin ardından gözler isim listesine çevrildi. 

Kahramanmaraş Göksun TOKİ Projesi Detayları

ÖzellikDetay
YerGöksun İlçesi, Yantepe Mahallesi
Toplam Konut140 Adet (Hepsi 3+1)
Başvuru Sayısı138 Başvuru
Daire TipiSadece 3+1 (Orta Gelir Grubu)
Net Büyüklük82,58 m² ile 83,22 m² arası
En Düşük Fiyat3.039.573 TL (KDV Hariç)
En Yüksek Fiyat3.671.378 TL (KDV Hariç)
Teslim Süresi36 ay içerisinde

Ödeme Planı ve Taksitler

Ödeme KalemiDetay
Peşinat%10
Vade240 Ay
Aylık Taksit11.398 TL ile 13.767 TL arası
Taksit ArtışıHer yıl Ocak ve Temmuz aylarında (Memur maaş katsayısına göre)
Ödeme BaşlangıcıKonut tesliminden sonraki ay

Kura ve Sözleşme Takvimi

İşlemTarih ve SaatYer/Platform
Kura ÇekilişiBUGÜN (3 Aralık 2025) Saat 16.30TOKİ resmi sosyal medya hesapları (Canlı Yayın)
Kura SonuçlarıBUGÜN (Aynı gün içerisinde)TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr)
Sözleşme İmzalama10 – 26 Aralık 2025Ziraat Bankası Göksun Şubesi

Kura çekimi tamamlandığına göre, hak sahiplerini belirleyen sonuçlar bugün içerisinde TOKİ'nin resmi internet sitesi olan www.toki.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
