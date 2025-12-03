TOKİ Kahramanmaraş Göksun kura sonuçları açıklandı mı? Kura çekimi bugün yapılıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Kahramanmaraş Göksun Yantepe Mahallesi konut projesi için 3+1 dairelerin hak sahiplerini belirleyecek olan kura çekimi bugün yapılıyor. Kura çekiminin ardından gözler isim listesine çevrildi.
Kahramanmaraş Göksun TOKİ Projesi Detayları
|Özellik
|Detay
|Yer
|Göksun İlçesi, Yantepe Mahallesi
|Toplam Konut
|140 Adet (Hepsi 3+1)
|Başvuru Sayısı
|138 Başvuru
|Daire Tipi
|Sadece 3+1 (Orta Gelir Grubu)
|Net Büyüklük
|82,58 m² ile 83,22 m² arası
|En Düşük Fiyat
|3.039.573 TL (KDV Hariç)
|En Yüksek Fiyat
|3.671.378 TL (KDV Hariç)
|Teslim Süresi
|36 ay içerisinde
Ödeme Planı ve Taksitler
|Ödeme Kalemi
|Detay
|Peşinat
|%10
|Vade
|240 Ay
|Aylık Taksit
|11.398 TL ile 13.767 TL arası
|Taksit Artışı
|Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında (Memur maaş katsayısına göre)
|Ödeme Başlangıcı
|Konut tesliminden sonraki ay
Kura ve Sözleşme Takvimi
|İşlem
|Tarih ve Saat
|Yer/Platform
|Kura Çekilişi
|BUGÜN (3 Aralık 2025) Saat 16.30
|TOKİ resmi sosyal medya hesapları (Canlı Yayın)
|Kura Sonuçları
|BUGÜN (Aynı gün içerisinde)
|TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr)
|Sözleşme İmzalama
|10 – 26 Aralık 2025
|Ziraat Bankası Göksun Şubesi
Kura çekimi tamamlandığına göre, hak sahiplerini belirleyen sonuçlar bugün içerisinde TOKİ'nin resmi internet sitesi olan www.toki.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.