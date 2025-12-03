TOKİ Kahramanmaraş Göksun kura sonuçları açıklandı mı? Kura çekimi bugün yapılıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Kahramanmaraş Göksun Yantepe Mahallesi konut projesi için 3+1 dairelerin hak sahiplerini belirleyecek olan kura çekimi bugün yapılıyor. Kura çekiminin ardından gözler isim listesine çevrildi.