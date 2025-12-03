MSÜ 2026 ne zaman yapılacak? ÖSYM MSÜ sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 Sınav Takvimi ile birlikte, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için aranan tüm tarihler netleşti. Askerî öğrencilik hayali kuran adayların takip etmesi gereken temel tarihler şunlardır:

MSÜ 2026 ne zaman yapılacak?

2026 MSÜ sınavı, 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

MSÜ başvuru tarihleri

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2026 yılı başvuruları için kesin tarihler şöyledir:

Başvuru Tarihleri: Başvurular, 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecektir.

Başvuru işlemlerinizi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bu tarihler arasında yapabilirsiniz.

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ 2026 sınav sonuçları, 26 Mart 2026 Perşembe günü açıklanacak.