  • Başkomiser ve polis maaşı 2026 ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkına göre hesaplama

Toplu sözleşme zammı ve Kasım ayı enflasyon verileriyle netleşen 5 aylık enflasyon farkına göre, Polis Memuru ve Başkomiser maaşlarında önemli bir artış bekleniyor. Peki Başkomiser ve polis maaşı 2026 ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkına göre hesaplama


Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından, memur maaşlarına yansıyacak olan 5 aylık enflasyon farkı netleşti ve bu farka göre polis memuru, başkomiser maaş beklentisi hesaplandı.

Kasım ayı enflasyon verileriyle netleşen 5 aylık enflasyon farkı ve Toplu Sözleşme zammı dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, Polis Memuru ve Başkomiser maaş beklentileri aşağıdaki gibidir:

Polis Maaşları (Ocak 2026 Beklentisi)

Unvan ve KademeTemmuz-Aralık 2025 Maaşı (Güncel)Ocak 2026 Maaş Beklentisi (5 Aylık Farka Göre)
Polis Memuru (8/1 Derecesi)68.084 TL80.032 TL
Başkomiser (3/1 Derecesi)74.490 TL87.563 TL

Bu hesaplanan tutarlar, memur maaşlarına Toplu Sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkının yansıtılmasıyla elde edilen minimum beklentilerdir.

Nihai Zam Notu: Maaşlara yansıyacak kesin zam oranı, 6 aylık enflasyonun tamamını belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon verisinin 5 Ocak 2026 tarihinde açıklanmasıyla kesinleşecek.

2 5 AYLIK ENFLASYON ZAM FARKIYLA MESLEKLERE GÖRE HESAPLANAN MAAŞLAR

5 AYLIK ENFLASYON ZAM FARKIYLA MESLEKLERE GÖRE HESAPLANAN MAAŞLAR

 

MesleklerGüncel Maaş5 Aylık Kesinleşen Maaş
MEMUR52.617,00 TL61.851,28 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ73.792,00 TL86.742,50 TL
UZMAN DOKTOR126.119,00 TL148.252,88 TL
MÜHENDİS78.200,00 TL91.924,10 TL
AVUKAT73.515,00 TL86.416,88 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ76.659,00 TL90.112,65 TL
UZMAN ÖĞRETMEN67.776,00 TL79.658,93 TL
ÖĞRETMEN61.146,00 TL71.877,12 TL
PROFESÖR111.348,00 TL130.889,57 TL
BAŞKOMİSER74.490,00 TL87.563,00 TL
POLİS MEMURU68.084,00 TL80.032,74 TL
HEMŞİRE61.759,00 TL72.597,70 TL
VAİZ63.916,00 TL75.133,26 TL
TEKNİSYEN54.547,00 TL64.120,00 TL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Kasım ayı enflasyon verileri açıklanmış, bu sayede 5 aylık (Temmuz-Kasım 2025) kesinleşen enflasyon farkı ortaya çıkmıştır.

Ancak, memur ve memur emeklilerinin Ocak 2026 maaşlarına yansıyacak olan nihai zam oranının netleşmesi için son veri beklenmektedir:

Beklenen Veri: Aralık 2025 ayı enflasyonu (6. ay)

Açıklanma Tarihi: 5 Ocak 2026

Zam Bileşenleri: Memur zammı, 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yüzde 11 Toplu Sözleşme Zammını içerecektir.
0
