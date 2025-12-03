Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından, memur maaşlarına yansıyacak olan 5 aylık enflasyon farkı netleşti ve bu farka göre polis memuru, başkomiser maaş beklentisi hesaplandı.
1 Başkomiser ve polis maaşı 2026 ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkına göre hesaplama
Kasım ayı enflasyon verileriyle netleşen 5 aylık enflasyon farkı ve Toplu Sözleşme zammı dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, Polis Memuru ve Başkomiser maaş beklentileri aşağıdaki gibidir:
Polis Maaşları (Ocak 2026 Beklentisi)
|Unvan ve Kademe
|Temmuz-Aralık 2025 Maaşı (Güncel)
|Ocak 2026 Maaş Beklentisi (5 Aylık Farka Göre)
|Polis Memuru (8/1 Derecesi)
|68.084 TL
|80.032 TL
|Başkomiser (3/1 Derecesi)
|74.490 TL
|87.563 TL
Bu hesaplanan tutarlar, memur maaşlarına Toplu Sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkının yansıtılmasıyla elde edilen minimum beklentilerdir.
Nihai Zam Notu: Maaşlara yansıyacak kesin zam oranı, 6 aylık enflasyonun tamamını belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon verisinin 5 Ocak 2026 tarihinde açıklanmasıyla kesinleşecek.
2 5 AYLIK ENFLASYON ZAM FARKIYLA MESLEKLERE GÖRE HESAPLANAN MAAŞLAR
|Meslekler
|Güncel Maaş
|5 Aylık Kesinleşen Maaş
|MEMUR
|52.617,00 TL
|61.851,28 TL
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|73.792,00 TL
|86.742,50 TL
|UZMAN DOKTOR
|126.119,00 TL
|148.252,88 TL
|MÜHENDİS
|78.200,00 TL
|91.924,10 TL
|AVUKAT
|73.515,00 TL
|86.416,88 TL
|ŞUBE MÜDÜRÜ
|76.659,00 TL
|90.112,65 TL
|UZMAN ÖĞRETMEN
|67.776,00 TL
|79.658,93 TL
|ÖĞRETMEN
|61.146,00 TL
|71.877,12 TL
|PROFESÖR
|111.348,00 TL
|130.889,57 TL
|BAŞKOMİSER
|74.490,00 TL
|87.563,00 TL
|POLİS MEMURU
|68.084,00 TL
|80.032,74 TL
|HEMŞİRE
|61.759,00 TL
|72.597,70 TL
|VAİZ
|63.916,00 TL
|75.133,26 TL
|TEKNİSYEN
|54.547,00 TL
|64.120,00 TL
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Kasım ayı enflasyon verileri açıklanmış, bu sayede 5 aylık (Temmuz-Kasım 2025) kesinleşen enflasyon farkı ortaya çıkmıştır.
Ancak, memur ve memur emeklilerinin Ocak 2026 maaşlarına yansıyacak olan nihai zam oranının netleşmesi için son veri beklenmektedir:
Beklenen Veri: Aralık 2025 ayı enflasyonu (6. ay)
Açıklanma Tarihi: 5 Ocak 2026
Zam Bileşenleri: Memur zammı, 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yüzde 11 Toplu Sözleşme Zammını içerecektir.