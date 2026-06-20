Acısını girişimciliğe dönüştürdü: 11 yaşında babasını kaybedince, okulu bıraktı! Şimdi onlarca kişiye istihdam sağlıyor

Pandemi döneminde aile desteğiyle girişimlerini büyüttüklerini kaydeden Abasız, mağaza ve tekstil faaliyetlerinde son dört yılda yaklaşık 100 kişiye istihdam sağladıklarını belirtti. Başarıya ulaşmanın temelinde hedef belirlemek ve azimle çalışmak olduğunu ifade eden Abasız, devlet desteklerinin de süreçte önemli katkı sunduğunu belirterek, "İnsan inanıp çalıştığında başaramayacağı hiçbir şey yok. Ailemin desteğinin yanı sıra devletimizin sağladığı destekler de bizim için çok kıymetli oldu. Üreten işletmelere verilen katkılar nedeniyle devletimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.