Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

Adliyelerden ceza infaz kurumlarına kadar geniş bir yelpazede yapılacak Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 15 bin kişilik dev personel alımı, dezenflasyon sürecindeki istihdam hedefleri açısından da kritik bir öneme sahip.
Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 15 bin kişilik dev personel alımı sürecinde kritik aşamaya gelindi. Bugün (7 Mart 2026) itibarıyla edinilen son bilgilere göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından da sinyalleri verilen alım süreci için ilan metni yazım aşamasının tamamlandığı ve başvuruların önümüzdeki birkaç hafta içerisinde başlayacağı öngörülüyor.
Beklenen Kontenjan Dağılımı
15 bin kişilik toplam kontenjanın, kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda şu şekilde bölünmesi bekleniyor:
Adalet Bakanlığı (Adliyeler): Yaklaşık 8.000 kadro (Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi vb.)
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE): Yaklaşık 7.000 kadro (Ağırlıklı olarak İnfaz ve Koruma Memuru - İKM)
Öne Çıkan Kadrolar ve Branşlar
İlanın; lise, ön lisans ve lisans mezunlarını kapsayacak geniş bir yelpazede yayımlanması kesinleşti. Başvuru yapılabilecek ana unvanlar:
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): Alımın en büyük payına sahip olması beklenen kadro.
Büro Personeli: Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi.
Destek Hizmetleri: Mübaşir, Şoför, Aşçı, Hizmetli ve Kaloriferci.
Teknik ve Sağlık: Teknisyen, Tekniker, Mühendis, Hemşire ve Sağlık Teknikeri.
Uzman Kadrolar: Psikolog, Sosyal Çalışmacı ve İstatistikçi.
Özel Alanlar: Koruma ve Güvenlik Görevlisi, İşaret Dili Tercümanı.
Başvuru Şartları ve Süreç
KPSS Şartı: Alımlar 2024 KPSS puanı (P3, P93, P94) ile yapılacak. Genel baraj puanın 70 olması beklenmekle birlikte, bazı teknik kadrolarda bu puan esneyebilir.
Yaş Sınırı: İKM kadrosu için genellikle 30 yaş, diğer kadrolar için 35 yaş sınırı (31 Aralık itibarıyla) uygulanacaktır.
Başvuru Kanalı: Süreç resmen başladığında başvurular yalnızca e-Devlet - Kariyer Kapısı üzerinden dijital olarak alınacak.
Sınav ve Mülakat Notu: Zabıt katipliği için başvuracak adayların klavye uygulama sınavına (3 dakikada yanlışsız 90 kelime), İKM adaylarının ise boy-kilo ölçümü kriterlerine (Erkek: 170cm+, Kadın: 160cm+) şimdiden odaklanması büyük önem taşıyor.