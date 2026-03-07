Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 15 bin kişilik dev personel alımı sürecinde kritik aşamaya gelindi. Bugün (7 Mart 2026) itibarıyla edinilen son bilgilere göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından da sinyalleri verilen alım süreci için ilan metni yazım aşamasının tamamlandığı ve başvuruların önümüzdeki birkaç hafta içerisinde başlayacağı öngörülüyor.

Beklenen Kontenjan Dağılımı

15 bin kişilik toplam kontenjanın, kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda şu şekilde bölünmesi bekleniyor:

Adalet Bakanlığı (Adliyeler): Yaklaşık 8.000 kadro (Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi vb.)

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE): Yaklaşık 7.000 kadro (Ağırlıklı olarak İnfaz ve Koruma Memuru - İKM)