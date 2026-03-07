ARA
  • İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman, hangi tarihte? İstanbul kura tarihi açıklandı mı?

İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman, hangi tarihte? İstanbul kura tarihi açıklandı mı?

TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Ankara ve İzmir kura çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte, şimdi tüm Türkiye'nin gözü en yüksek başvurunun yapıldığı İstanbul etabına çevrildi. Peki İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman, hangi tarihte? İstanbul kura tarihi açıklandı mı?

"Yüzyılın Konut Projesi"nde heyecan zirveye ulaştı. Ankara, İzmir ve Hatay kuralarının tamamlanmasının ardından tüm dikkatler megakente, yani İstanbul'a çevrildi. 

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kura heyecanı tüm Türkiye’de sona yaklaşırken, gözler İstanbul etabına kilitlendi. Ankara ve İzmir kuralarının tamamlanmasıyla birlikte, başvuru sayısının en yoğun olduğu megakent için geri sayım resmen başladı. 

İstanbul Kura Takvimi ve Tahmini Tarihler

Bugün itibarıyla (7 Mart 2026) TOKİ tarafından İstanbul için spesifik bir kura takvimi henüz ilan edilmedi. Ancak mevcut gidişat şu şekildedir:

Beklenen Tarih Aralığı: Kalan iller olan Çorum ve Muğla (9 Mart) kuralarının ardından, İstanbul kuralarının 9-14 Mart 2026 haftasında başlaması bekleniyor.

Sürece Dair Plan: 100 bin konutluk devasa kontenjan nedeniyle İstanbul çekilişlerinin ilçelere bölünerek (Arnavutköy-Başakşehir-Esenler, Tuzla, Çatalca, Silivri) yaklaşık 10-15 güne yayılması öngörülüyor.

Başvuru Listeleri Ne Durumda?

İsim Listeleri: İstanbul için "Başvurusu Kabul Edilenler" ve "Reddedilenler" isim listeleri henüz resmi olarak yayımlanmadı. Kura tarihinden kısa bir süre önce TOKİ’nin resmi web sitesinde erişime açılması bekleniyor.

Sorgulama: Liste yayımlandığında e-Devlet üzerinden veya www.toki.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaranızla durumunuzu kontrol edebileceksiniz.

İstanbul Konut Fiyatları ve Ödeme Planı

İstanbul'daki hak sahipleri için belirlenen güncel maliyetler ve taksit seçenekleri şu şekildedir:

Konut TipiMetrekareSatış Fiyatı%10 PeşinatVadeAylık Taksit
1+155 m²1.950.000 TL195.000 TL240 Ay7.313 TL
2+165 m²2.450.000 TL245.000 TL240 Ay9.188 TL
2+1 (Geniş)80 m²2.950.000 TL295.000 TL240 Ay11.063 TL

İstanbul kuraları çekildiğinde sonuçlar anlık olarak TOKİ’nin YouTube kanalı üzerinden takip edilebilecek, kesinleşen isim listeleri ise aynı günün akşamında e-Devlet kapısına yansıtılacaktır.
