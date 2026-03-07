İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman, hangi tarihte? İstanbul kura tarihi açıklandı mı?

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kura heyecanı tüm Türkiye’de sona yaklaşırken, gözler İstanbul etabına kilitlendi. Ankara ve İzmir kuralarının tamamlanmasıyla birlikte, başvuru sayısının en yoğun olduğu megakent için geri sayım resmen başladı.

İstanbul Kura Takvimi ve Tahmini Tarihler

Bugün itibarıyla (7 Mart 2026) TOKİ tarafından İstanbul için spesifik bir kura takvimi henüz ilan edilmedi. Ancak mevcut gidişat şu şekildedir:

Beklenen Tarih Aralığı: Kalan iller olan Çorum ve Muğla (9 Mart) kuralarının ardından, İstanbul kuralarının 9-14 Mart 2026 haftasında başlaması bekleniyor.

Sürece Dair Plan: 100 bin konutluk devasa kontenjan nedeniyle İstanbul çekilişlerinin ilçelere bölünerek (Arnavutköy-Başakşehir-Esenler, Tuzla, Çatalca, Silivri) yaklaşık 10-15 güne yayılması öngörülüyor.