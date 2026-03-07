ARA
Yarın hangi yollar kapalı olacak? 8 Mart 2026 İstanbul trafiğe kapalı yollar

İstanbul Valiliği, 8 Mart 2026 Pazar günü düzenlenecek olan Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nedeniyle Beyoğlu bölgesinde bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu. Peki Yarın hangi yollar kapalı olacak? 8 Mart 2026 İstanbul trafiğe kapalı yollar

Yarın hangi yollar kapalı olacak? 8 Mart 2026 İstanbul trafiğe kapalı yollar

İstanbul Valiliği, 8 Mart 2026 Pazar günü düzenlenecek olan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri kapsamında Beyoğlu bölgesinde trafik düzenlemesine gidileceğini açıkladı. Kısıtlamalar yarın saat 14.00 itibarıyla başlayacak ve etkinlikler sona erene kadar devam edecektir.

İstanbul Valiliği, yarın (8 Mart 2026 Pazar) kutlanacak Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Beyoğlu bölgesinde saat 14.00 itibarıyla geniş kapsamlı trafik düzenlemeleri yapılacağını duyurdu. Taksim ve İstiklal Caddesi çevresindeki ana arterlerin araç trafiğine kapatılacağı süreçte öne çıkan noktalar şunlardır:

Trafiğe Kapatılacak Noktalar

Taksim Meydanı ve İstiklal Bağlantıları: Meydan büfeler önünden İstiklal Caddesi'ne giden yol, Taksim Tünel girişi ve Tak-ı Zafer Caddesi tamamen kapatılacak.

Caddeler ve Sokaklar: Sıraselviler Caddesi (Meşelik Sokak'tan Meydan yönüne), Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit'e giriş-çıkışlar, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi ve Meşelik Sokak araç geçişine izin verilmeyecek noktalar arasında.

Kesişimler: Ensiz Sokak (İlk Belediye Caddesi kesişimi), Balo Sokak (Turnacıbaşı kesişimi) ve Sadri Alışık Sokak (Atıf Yılmaz Caddesi bağlantısı) trafiğe kapatılacak.

Belirlenen Alternatif Güzergahlar

Valilik, bu bölgedeki trafiği kullanmak zorunda olan sürücülerin mağduriyet yaşamaması için şu yolları önermektedir:

İnönü Caddesi

Tarlabaşı Bulvarı

Refik Saydam Caddesi

Meclis-i Mebusan Caddesi

 

 

Önemli Hatırlatma: Geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, Taksim Meydanı ve Şişhane metro duraklarının veya İstiklal Caddesi'ne çıkan tünel hattının işletmeye kapatılma ihtimali de bulunmaktadır.
