2. ara tatil ne zaman, hangi ayda? 2026 okullar ne zaman kapanacak?

Baharın gelişiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, ikinci dönem ara tatili ve yaz tatili planlarını yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 takvimine göre bu yıl tatil tarihleri oldukça heyecan verici bir çakışmaya sahne oluyor.
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli için tatil geri sayımı başladı. Bugün 7 Mart 2026 itibarıyla, yoğun ders temposuna verilecek o ilk büyük mola olan ikinci ara tatilin başlamasına sadece 6 gün kaldı.
İkinci Ara Tatil Takvimi
Son Ders Zili: 13 Mart 2026 Cuma.
Tatil Aralığı: 16 - 20 Mart 2026.
Ders Başı: 23 Mart Pazartesi.
Toplam Süre: Hafta sonları dahil olmak üzere öğrenciler toplamda 9 gün dinlenme fırsatı bulacak.
Ramazan Bayramı Detayı
Bu yılki tatilin en dikkat çekici noktası, Ramazan Bayramı ile olan yakınlığıdır. Ramazan Bayramı'nın 20-22 Mart tarihlerine denk gelmesi sayesinde öğrenciler, ara tatilin son günlerini bayram coşkusuyla birleştirerek kesintisiz bir dinlenme süreci geçirecekler.
Okullar Ne Zaman Kapanıyor?
2025-2026 eğitim-öğretim yılı, Haziran ayının son haftasında sona erecek:
Kapanış Tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma.
Bu tarihte karnelerin alınmasıyla birlikte yaklaşık üç ay sürecek olan büyük yaz tatili resmen başlayacak.