2. ara tatil ne zaman, hangi ayda? 2026 okullar ne zaman kapanacak?

Ramazan Bayramı Detayı

Bu yılki tatilin en dikkat çekici noktası, Ramazan Bayramı ile olan yakınlığıdır. Ramazan Bayramı'nın 20-22 Mart tarihlerine denk gelmesi sayesinde öğrenciler, ara tatilin son günlerini bayram coşkusuyla birleştirerek kesintisiz bir dinlenme süreci geçirecekler.

Okullar Ne Zaman Kapanıyor?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı, Haziran ayının son haftasında sona erecek:

Kapanış Tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma.

Bu tarihte karnelerin alınmasıyla birlikte yaklaşık üç ay sürecek olan büyük yaz tatili resmen başlayacak.