MSÜ 2026 ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ sınav sonucu sorgulama

1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (2026-MSÜ) sınavının ardından adaylar için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre, sınav sonuçları 26 Mart 2026 Perşembe günü ilan edilecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla başlayacak olan kritik süreç ve adayların bilmesi gerekenler şunlardır:

Sonuçların Sorgulanması

Adaylar, 26 Mart tarihinde ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM mobil uygulamalarından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarına ulaşabilecekler.

Tebliğ Hükmü: Adaylara basılı bir sonuç belgesi gönderilmeyecek; internet üzerinden yapılan duyuru resmi tebliğ yerine geçecektir.

Belge Doğrulama: Kurumların sonuç belgelerini teyit edebilmesi için her belgenin altında bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunacaktır.