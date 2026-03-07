MSÜ 2026 ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ sınav sonucu sorgulama

1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ardından, şimdi tüm gözler ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusuna çevrilmiş durumda.
1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (2026-MSÜ) sınavının ardından adaylar için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre, sınav sonuçları 26 Mart 2026 Perşembe günü ilan edilecek.
Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla başlayacak olan kritik süreç ve adayların bilmesi gerekenler şunlardır:
Sonuçların Sorgulanması
Adaylar, 26 Mart tarihinde ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM mobil uygulamalarından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarına ulaşabilecekler.
Tebliğ Hükmü: Adaylara basılı bir sonuç belgesi gönderilmeyecek; internet üzerinden yapılan duyuru resmi tebliğ yerine geçecektir.
Belge Doğrulama: Kurumların sonuç belgelerini teyit edebilmesi için her belgenin altında bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunacaktır.
Sırada Ne Var? (Mart-Nisan Süreci)
Sınav sonuçlarının ardından adayları asıl belirleyici olan ikinci seçim aşamaları bekliyor:
Tercih İşlemleri: Puanları açıklanan ve barajı geçen adaylar, Mart ve Nisan ayları içerisinde personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihlerini yapacaklar.
YKS Şartı: Harp Okulları için adayların mutlaka 2026-YKS (TYT ve AYT) oturumlarına girmeleri gerekmektedir. Astsubay MYO için ise TYT puanı baz alınacaktır.
2. Seçim Aşamaları: Tercih sonuçlarına göre çağrılan adaylar fiziki değerlendirme (boy-kilo), fiziki yeterlilik testi (şınav, mekik, 400m koşu) ve mülakat aşamalarına katılacaklar.