ARA
DOLAR
44,06
0,17%
DOLAR
EURO
51,19
0,04%
EURO
ALTIN
7278,05
-1,06%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • MSÜ 2026 ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ sınav sonucu sorgulama

MSÜ 2026 ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ sınav sonucu sorgulama

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2026-MSÜ) giren adaylar için kritik süreç devam ediyor. Peki MSÜ 2026 ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ sınav sonucu sorgulama


MSÜ 2026 ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ sınav sonucu sorgulama

1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ardından, şimdi tüm gözler ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusuna çevrilmiş durumda.

1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (2026-MSÜ) sınavının ardından adaylar için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre, sınav sonuçları 26 Mart 2026 Perşembe günü ilan edilecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla başlayacak olan kritik süreç ve adayların bilmesi gerekenler şunlardır:

Sonuçların Sorgulanması

Adaylar, 26 Mart tarihinde ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM mobil uygulamalarından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarına ulaşabilecekler.

Tebliğ Hükmü: Adaylara basılı bir sonuç belgesi gönderilmeyecek; internet üzerinden yapılan duyuru resmi tebliğ yerine geçecektir.

Belge Doğrulama: Kurumların sonuç belgelerini teyit edebilmesi için her belgenin altında bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunacaktır.

 

Sırada Ne Var? (Mart-Nisan Süreci)

Sınav sonuçlarının ardından adayları asıl belirleyici olan ikinci seçim aşamaları bekliyor:

Tercih İşlemleri: Puanları açıklanan ve barajı geçen adaylar, Mart ve Nisan ayları içerisinde personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihlerini yapacaklar.

YKS Şartı: Harp Okulları için adayların mutlaka 2026-YKS (TYT ve AYT) oturumlarına girmeleri gerekmektedir. Astsubay MYO için ise TYT puanı baz alınacaktır.

2. Seçim Aşamaları: Tercih sonuçlarına göre çağrılan adaylar fiziki değerlendirme (boy-kilo), fiziki yeterlilik testi (şınav, mekik, 400m koşu) ve mülakat aşamalarına katılacaklar.

 

Fiziki Değerlendirme Kriterleri

Harp Okulu ve MYO adayları için boy sınırları şu şekildedir:

Erkek Adaylar: En az 165 cm.

Kadın Adaylar: En az 160 cm.

Hava Harp Okulu: Hem erkek hem kadın adaylar için üst sınır 190 cm olarak uygulanmaktadır.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL