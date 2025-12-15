Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler, kimler başvurabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3.000 Personel Alımı Genel Şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 3.000 sözleşmeli personel alımı için adayların sağlaması gereken temel başvuru şartları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) ve sözleşmeli personel mevzuatına uygun olarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

I. Yasal ve Temel Şartlar

DMK Şartları (Madde 48/A): 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel koşulları taşımak (Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, affa uğramış olsa bile belirli suçlardan hükümlü olmamak vb.).

II. Eğitim ve Mezuniyet Şartları

Mezuniyet: Son müracaat tarihi itibarıyla başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak zorunludur.

KPSS ve Öğrenim Düzeyi: Başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinden mezun durumda olup, bu üst öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Örneğin: Önlisans pozisyonuna Lisans mezunu olup Lisans KPSS puanı olan başvuramaz.)

III. Sosyal Güvenlik ve Sağlık Şartları

Sosyal Güvenlik: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

Sağlık: Görevini devamlı yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

IV. Sözleşmeli Personel Çalışma Kısıtlaması

Tekrar İstihdam Yasağı: 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde belirtilen; hizmet sözleşmesine aykırı hareket etme veya tek taraflı fesih durumunda, fesih tarihinden veya sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilememe şartını sağlamak. (Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen istisnalar hariç.)

Bu şartları sağlayan adaylar, Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını 15 Aralık - 26 Aralık 2025 tarihleri arasında yapabilirler.

Başvurunuzu yapmadan önce bu şartları detaylı incelemeniz ve özellikle kendi branşınız için istenen özel mezuniyet koşullarına bakmanız önemlidir.