Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler, kimler başvurabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın müjdesini verdiği ve teşkilatın merkez ile taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere yapılacak olan 3 bin sözleşmeli personel alımında beklenen detaylar ve başvuru tarihleri belli oldu.
1 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?
ile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 3.000 kişilik personel alımı için başvurular, tamamen dijital ortamda ve merkezi bir sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.
Başvuru Yöntemi ve Tarihleri
|Detay
|Açıklama
|Başvuru Başlangıcı
|15 Aralık 2025
|Başvuru Bitişi
|26 Aralık 2025, saat 23:59
|Başvuru Platformu
|Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı
|Adres
|https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim
|Giriş Yöntemi
|e-Devlet şifresi ile giriş
Önemli Başvuru Kuralları
Tek Geçerli Başvuru Kanalı: Başvurular, belirtilen süre içerisinde yalnızca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacaktır. Bu platform dışından yapılan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
Öğrenim Kısıtlaması: Aynı öğrenim düzeyinde (örneğin lisans) birden fazla diplomaya sahip olan adaylar, sadece mezun oldukları bir bölüm üzerinden uygun olan sözleşmeli pozisyona müracaatta bulunabileceklerdir.
Tercih Sayısı: Adaylar, başvuru esnasında en fazla 18 (on sekiz) farklı tercih yapma hakkına sahiptir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Kadro ve Branş Dağılımı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak olan toplam 3.000 sözleşmeli personel alımında kontenjanlar, Bakanlığın hizmet alanlarındaki öncelikli ihtiyaçlara göre dağıtılmıştır.
Aşağıdaki tabloda, alım yapılacak branşlar ve her bir pozisyon için ayrılan personel sayısı yer almaktadır:
|Branş/Pozisyon Adı
|Kadro Sayısı
|Çocuk Bakıcısı (Kadın)
|798
|Çocuk Bakıcısı (Erkek)
|651
|Yaşlı Bakıcısı (Kadın/Erkek)
|580
|Engelli Bakıcısı (Kadın/Erkek)
|194
|Sosyal Çalışmacı
|169
|Psikolog
|130
|Koruma ve Güvenlik Görevlisi
|112
|Temizlik Görevlisi
|98
|Hemşire
|63
|Çocuk Gelişimcisi
|53
|Fizyoterapist
|42
|ASDEP
|43
|Diğer Sağlık Personeli
|21
|Mühendis
|16
|Öğretmen
|11
|Avukat
|10
|Tekniker
|4
|Mimar
|3
|Bakım Personeli
|2
|TOPLAM
|3.000
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3.000 Personel Alımı Genel Şartları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 3.000 sözleşmeli personel alımı için adayların sağlaması gereken temel başvuru şartları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) ve sözleşmeli personel mevzuatına uygun olarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
I. Yasal ve Temel Şartlar
DMK Şartları (Madde 48/A): 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel koşulları taşımak (Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, affa uğramış olsa bile belirli suçlardan hükümlü olmamak vb.).
II. Eğitim ve Mezuniyet Şartları
Mezuniyet: Son müracaat tarihi itibarıyla başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak zorunludur.
KPSS ve Öğrenim Düzeyi: Başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinden mezun durumda olup, bu üst öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Örneğin: Önlisans pozisyonuna Lisans mezunu olup Lisans KPSS puanı olan başvuramaz.)
III. Sosyal Güvenlik ve Sağlık Şartları
Sosyal Güvenlik: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.
Sağlık: Görevini devamlı yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
IV. Sözleşmeli Personel Çalışma Kısıtlaması
Tekrar İstihdam Yasağı: 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde belirtilen; hizmet sözleşmesine aykırı hareket etme veya tek taraflı fesih durumunda, fesih tarihinden veya sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilememe şartını sağlamak. (Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen istisnalar hariç.)
Bu şartları sağlayan adaylar, Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını 15 Aralık - 26 Aralık 2025 tarihleri arasında yapabilirler.
Başvurunuzu yapmadan önce bu şartları detaylı incelemeniz ve özellikle kendi branşınız için istenen özel mezuniyet koşullarına bakmanız önemlidir.