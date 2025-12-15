ARA
  • Anasayfa
  • Çalışma Hayatı
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler, kimler başvurabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler, kimler başvurabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın merakla beklenen personel alım süreci başladı. Bakanlık, teşkilatına güç katmak amacıyla toplam 3 bin personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler, kimler başvurabilir?


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler, kimler başvurabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın müjdesini verdiği ve teşkilatın merkez ile taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere yapılacak olan 3 bin sözleşmeli personel alımında beklenen detaylar ve başvuru tarihleri  belli oldu.

1 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

ile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 3.000 kişilik personel alımı için başvurular, tamamen dijital ortamda ve merkezi bir sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvuru Yöntemi ve Tarihleri

DetayAçıklama
Başvuru Başlangıcı15 Aralık 2025
Başvuru Bitişi26 Aralık 2025, saat 23:59
Başvuru PlatformuCumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı
Adreshttps://kariyerkapisi.gov.tr/isealim
Giriş Yöntemie-Devlet şifresi ile giriş

Önemli Başvuru Kuralları

Tek Geçerli Başvuru Kanalı: Başvurular, belirtilen süre içerisinde yalnızca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacaktır. Bu platform dışından yapılan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Öğrenim Kısıtlaması: Aynı öğrenim düzeyinde (örneğin lisans) birden fazla diplomaya sahip olan adaylar, sadece mezun oldukları bir bölüm üzerinden uygun olan sözleşmeli pozisyona müracaatta bulunabileceklerdir.

Tercih Sayısı: Adaylar, başvuru esnasında en fazla 18 (on sekiz) farklı tercih yapma hakkına sahiptir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Kadro ve Branş Dağılımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak olan toplam 3.000 sözleşmeli personel alımında kontenjanlar, Bakanlığın hizmet alanlarındaki öncelikli ihtiyaçlara göre dağıtılmıştır.

Aşağıdaki tabloda, alım yapılacak branşlar ve her bir pozisyon için ayrılan personel sayısı yer almaktadır:

Branş/Pozisyon AdıKadro Sayısı
Çocuk Bakıcısı (Kadın)798
Çocuk Bakıcısı (Erkek)651
Yaşlı Bakıcısı (Kadın/Erkek)580
Engelli Bakıcısı (Kadın/Erkek)194
Sosyal Çalışmacı169
Psikolog130
Koruma ve Güvenlik Görevlisi112
Temizlik Görevlisi98
Hemşire63
Çocuk Gelişimcisi53
Fizyoterapist42
ASDEP43
Diğer Sağlık Personeli21
Mühendis16
Öğretmen11
Avukat10
Tekniker4
Mimar3
Bakım Personeli2
TOPLAM3.000

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3.000 Personel Alımı Genel Şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 3.000 sözleşmeli personel alımı için adayların sağlaması gereken temel başvuru şartları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) ve sözleşmeli personel mevzuatına uygun olarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

I. Yasal ve Temel Şartlar

DMK Şartları (Madde 48/A): 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel koşulları taşımak (Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, affa uğramış olsa bile belirli suçlardan hükümlü olmamak vb.).

II. Eğitim ve Mezuniyet Şartları

Mezuniyet: Son müracaat tarihi itibarıyla başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak zorunludur.

KPSS ve Öğrenim Düzeyi: Başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinden mezun durumda olup, bu üst öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Örneğin: Önlisans pozisyonuna Lisans mezunu olup Lisans KPSS puanı olan başvuramaz.)

III. Sosyal Güvenlik ve Sağlık Şartları

Sosyal Güvenlik: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

Sağlık: Görevini devamlı yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

IV. Sözleşmeli Personel Çalışma Kısıtlaması

Tekrar İstihdam Yasağı: 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde belirtilen; hizmet sözleşmesine aykırı hareket etme veya tek taraflı fesih durumunda, fesih tarihinden veya sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilememe şartını sağlamak. (Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen istisnalar hariç.)

Bu şartları sağlayan adaylar, Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını 15 Aralık - 26 Aralık 2025 tarihleri arasında yapabilirler.

Başvurunuzu yapmadan önce bu şartları detaylı incelemeniz ve özellikle kendi branşınız için istenen özel mezuniyet koşullarına bakmanız önemlidir.
0
