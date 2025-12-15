Mobilya sektörü Antalya’da buluştu

Türk mobilya sektörünün üretimden ihracata uzanan yolculuğuna güç katmayı amaçlayan organizasyon; kamu temsilcileri, dernek başkanları, MOSDER üyeleri, tedarikçi firmalar ve 20 ülkeden gelen uluslararası alım heyetlerini bir araya getirdi.

Etkinlikte konuşma yapan MOSDER Başkanı Davut Karaçak, Türk mobilya sektörünün güçlü üretim kapasitesi, tasarım vizyonu ve uluslararası rekabet gücüyle Türkiye ekonomisinin stratejik sektörlerinden biri olduğunu vurguladı.

“Biz, zorluklara rağmen üretmeyi bırakmayan, alın terine inanan ve krizi üretimle aşmayı bilen bir sektörüz” diyen Karaçak, 45 binden fazla üretici ve 500 bin kişilik istihdam gücüyle mobilya sanayisinin Türkiye’nin üretim zincirinde kritik rol oynadığını belirtti. Dünya mobilya ihracatının 300 milyar dolar seviyesinde olduğuna dikkat çekerek Türkiye’nin bu pazardan çok daha büyük pay alabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

“Türk Mobilyasını Dünyada Güçlü Bir Marka Yapmak İstiyoruz”

MOSDER Başkanı Davut Karaçak, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde derneğin sektördeki konumuna da dikkat çekti. Karaçak, MOSDER’in yalnızca bir dernek değil, sektörün rekabetçiliğini artıran ve üyelerinin küresel pazarda daha görünür hale gelmesi için çalışan güçlü bir ekosistem olduğunu ifade etti.

“MOSDER, Türkiye mobilya sanayisinin en köklü ve en kapsamlı sivil toplum kuruluşlarından biridir. Özellikle yatay üretim anlayışını benimseyen ve endüstriyel üretim yapan, yüksek kapasiteli güçlü firmaları bünyesinde barındırıyor. Derneğin kuruluş amacı, Türkiye’de kalite standartlarının oluşmasına katkı sağlamak ve Türk mobilyasını dünya arenasında tanıtmak; gücünü uluslararası pazarlarda göstermek” dedi. MOSDER Business’in üç ana ayak üzerine kurgulandığını belirten Karaçak, “5–7 Aralık tarihleri arasında düzenlediğimiz programımızın ilk ayağı, MOSDER üyelerimizin katıldığı strateji ve istişare toplantıları oldu. Burada yalnızca sektörün bugününü değil, önümüzdeki 5 yıllık dönemde Türk mobilya sanayisinin hangi noktaya gelmesi gerektiğini konuştuk. Avantajlarımız, dezavantajlarımız, karşı karşıya olduğumuz tehditler ve dünya pazarında nasıl konumlanabileceğimiz masaya yatırıldı. Oldukça kapsamlı bir içerik sunduk” diye konuştu.

Business To Business Görüşmeleri 30 Alım Heyeti İle Dikkat Çekti

İkinci ayağın satın alma ve tedarik buluşmaları olduğunu belirten Karaçak, “Türkiye mobilya sanayisinin omurgasını oluşturan tedarikçi firmalarımız burada yer aldı. Bu firmalar, global ölçekte de başarılı markalar. MOSDER üyelerimizle doğrudan temas kurarak hem ticaretlerini geliştirme imkanı buldular hem de yeni ürünlerini sektöre tanıtma fırsatı elde ettiler” dedi. Üçüncü ayağın ise Ticaret Bakanlığı ve ihracatçı birlikleriyle birlikte yürütülen yurt dışı alım heyeti programı olduğunu kaydeden Karaçak, “Bu kapsamda 20 farklı ülkeden 30 alım heyetini Antalya’da ağırladık. Aynı gün içerisinde alım heyetleri ile MOSDER üyelerimizin ihracat ekipleri arasında birebir görüşmeler gerçekleşti ve doğrudan iş bağlantıları kurma fırsatları oldu. Amacımız, Türkiye mobilya sanayisine ihracat anlamında somut katkı sağlamak” diye konuştu.

Mobilya sektörünün Türkiye için stratejik öneme sahip olduğuna vurgu yapan Karaçak, “Mobilya sektörü çok büyük bir aile. Hem ülkemizin üretim gücüne hem de uluslararası arenada Türkiye markasına ciddi katkı sunan son derece önemli bir sektör” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kamu ve sektör İş Birliğini Yansıtan Değerli Konuşmalar

Programa katılan kamu temsilcileri, sektör liderleri ve akademisyenler; Türk mobilya sanayisinin geleceğine ışık tutan değerlendirmeler ve stratejik öngörüler paylaştı. Bu konuşmalar, sektörün dönüşüm yolculuğunda kamu–özel iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

MOSDER Başkanı Davut Karaçak’ın konuşmasını takiben, İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, TİM Başkan Vekili ve İstanbul Kimyevi Maddeleri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, TİM Başkan Vekili ve MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ile Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya sahnede yer alarak sektörün mevcut durumu ve ihracat hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, “Kasım ayı ihracat rakamı yüzden 2,2’lik artışla 22,7 milyar dolar oldu. Mobilya sektörümüz de 11 aylık dönemde yüzde 1,4 artışla 4,2 milyar doları yakaladı, hepinizi kutluyorum. Türkiye olarak bu seneki hedefimizi yakaladık” dedi. Kılıçkaya, ihracat konusunda sunum yaparak yaptıkları projeler, bütçe ön görüleri ve destek kullanımları hakkında bilgi verdi.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç’ten Vizyoner Paylaşımlar

Açılış programında konuşma yapan MOSFED Başkanı ve TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, Türk mobilya sektörünün son yıllarda küresel pazarlarda elde ettiği ivmenin tesadüf olmadığını vurguladı. Güleç, Türkiye’nin üretim gücü, tasarım kabiliyeti ve dinamik ihracat yapısıyla dünya mobilya ticaretinde çok daha üst sıralara çıkabilecek potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

Güleç, MOSDER Business 2025’in de bu dönüşüm yolculuğunda önemli bir platform olduğunu söyleyerek, etkinliğin sektörün uluslararası görünürlüğünü artıracağını, iş birliklerine zemin hazırlayacağını ve şirketleri geleceğin rekabet koşullarına hazırlayacağını ifade etti.

