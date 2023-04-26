ARA
Bist 100
4795,09
-1,96%
Bist 100
Dolar/TL
19,4256
0,0051%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4707
0,73%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1053
0,6969%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1247,6
0,03%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ankara'da 1 Mayıs, Anadolu Meydanı'nda kutlanacak

Başkentte, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Anadolu Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

26 Nisan 2023 | 14:33
0
Ankara'da 1 Mayıs, Anadolu Meydanı'nda kutlanacak

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), KESK Ankara Şubeler Platformu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara İl Koordinasyon Kurulu ve Ankara Tabip Odası üyeleri, Ulus Meydanı Atatürk Anıtı önünde toplandı.

Grup adına konuşan DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, her yıl coşkuyla hazırlanan işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs'ı bu yıl, deprem nedeniyle yasla karşıladıklarını söyledi.

İyi bir Türkiye ve dünya için mücadele ettiklerini belirten Görgün, "1 Mayıslar her yıl emeğin, dayanışmanın, yarınları kurmak isteyenlerin omuz omuza olduğu gündür." dedi.

Bu yıl 1 Mayıs'ta Ankara Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda olacaklarını ifade eden Görgün, kutlama günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde toplanılacağını, kortejlerin oluşturulacağını, saat 13.30 civarında tüm kortejlerin alana girmesiyle başlayan kutlamaların, sanatçı İlkay Akkaya konseriyle tamamlanacağını söyledi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1247,6 0,03%
  • ALTIN ONS 1997,51 0,02%
  • BIST 100 4795,09 -1,96%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4256 0,0051%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4707 0,73%
  • EURO/USD 1,1053 0,6969%
  • INGILIZ STERLINI 1,24716 0,50407%
  • JAPON YENI 133,664 -0,053%
  • KANADA DOLARI 1,36278 0,00147%
  • RUS RUBLESI 81,628 0,961%
Günün En Çok Okunanları
25 Nisan borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
ABD pazarında büyümeye odaklandı
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
Kur korumalı mevduatta yeni düzenleme
Kur korumalı mevduatta yeni düzenleme
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
25 Nisan borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
Kur korumalı mevduatta yeni düzenleme
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL