Ford Otomotiv (FROTO) bedelsiz tarihi belli oldu

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. yüzde 900 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Şirket, bugün KAP'a bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihini duyurdu. Buna göre hak kullanım başlangıç tarihi 7 Mayıs. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz sermayesinin, 350.910.000 TL'den tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %900 artırılarak 3.509.100.000 TL 'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 3.158.190.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 30 Nisan 2025 tarih ve 2025/28 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 07.05.2025'tir.