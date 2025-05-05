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Ford Otomotiv (FROTO) bedelsiz tarihi belli oldu

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Şirket, bugün KAP'a bedelsiz tarihini duyurdu.

05 Mayıs 2025 | 19:16
Ford Otomotiv (FROTO) bedelsiz tarihi belli oldu

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. yüzde 900 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Şirket, bugün KAP'a bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihini duyurdu. Buna göre hak kullanım başlangıç tarihi 7 Mayıs. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz sermayesinin, 350.910.000 TL'den tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %900 artırılarak 3.509.100.000 TL 'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 3.158.190.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 30 Nisan 2025 tarih ve 2025/28 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 07.05.2025'tir.

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5 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 hisse var
Çimbeton'dan Rekabet kararıyla ilgili açıklama
Forte Teknoloji'den Rekabet Kurumu başvurusu
Borsada cuma günü temettü duyuran 4 şirket
T+2'den T+1'e mi? Borsa İstanbul'dan takas tarihi açıklaması var
Borsa, altın, dolar... Haftalık performans
Bir dönemin sonu: Ünlü yatırımcı emekli oluyor
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Pazartesi günü 1 hissede bedelli sermaye artırımı var
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