Borsada cuma günü temettü duyuran 4 şirket

Borsa İstanbul'da 2 Mayıs'ta kar payı dağıtma yönünde açıklama yapan 4 şirket şöyle:

1 GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GMTAS) Pay başına brüt 0,60 TL, net 0,510 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs, ödeme tarihi 9 Mayıs.

2 MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MSGYO) Pay başına net 0,1472899 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Ekim, ödeme tarihi 24 Ekim.

3 PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PSGYO) Pasifik Gayrimenkul Yatırımı Ortaklığı A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre pay başına net 0,01250 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Tarih henüz belli değil.