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Borsada cuma günü temettü duyuran 4 şirket

Borsada haftanın son günü (2 Mayıs) 1 şirket genel kurulda onaylanan temettü kararını, 3 şirket ise yönetim kurullarının kar payı önerisini KAP'a bildirdi.

03 Mayıs 2025 | 05:32
Borsada cuma günü temettü duyuran 4 şirket

Borsa İstanbul'da 2 Mayıs'ta kar payı dağıtma yönünde açıklama yapan 4 şirket şöyle:

1 GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GMTAS)

GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GMTAS) Pay başına brüt 0,60 TL, net 0,510 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs, ödeme tarihi 9 Mayıs.

2 MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MSGYO)

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MSGYO) Pay başına net 0,1472899 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Ekim, ödeme tarihi 24 Ekim.

3 PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PSGYO)

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PSGYO) Pasifik Gayrimenkul Yatırımı Ortaklığı A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre pay başına net 0,01250 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Tarih henüz belli değil.

4 YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YAPRK)

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YAPRK) Pay başına brüt 0,40 TL, net 0,340 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz, ödeme tarihi 3 Temmuz
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2 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
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