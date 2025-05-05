Konkordato sürecindeki şirketten faaliyetlere ilişkin açıklama var

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nde yer alan açıklaması şöyle:

Şirketimiz Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 19.08.2024 tarihli kararıyla geçici mühlet kapsamına alınmış olup, 16.01.2025 tarihinde alınan kararla birlikte 1 yıllık kesin mühlet süreci başlamıştır.

Bu süreç, mali yükümlülüklerimizin yeniden yapılandırılması yoluyla faaliyetlerimizi daha sağlıklı, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla yürütülmektedir. Üretim hatlarımız çalışmakta, sipariş teslimatlarımıza kesintisiz şekilde devam edilmekte, portföyümüz genişleyerek ihracat operasyonlarımız sürmektedir.

Konkordato sürecinin tüm zorluklarına rağmen, çalışanlarımız ve yöneticilerimizin yoğun çabaları sonucunda, tedarik zinciri ve müşteri ilişkilerimizde herhangi bir kesinti yaşanmadan operasyonel faaliyetlere devam edilmektedir.

AFLOOW markamız için gerekli üretim bandı oluşturulmuş, online satış platformlarında satışlarımız başlamıştır. Tekstil sektöründe, kar marjının önemli bir bölümü nihai ve markalı ürün satışları yoluyla elde edilmektedir. Bu sebeple, marka bilinirliğimizin artması ve gerek ciromuzun gerekse karlılığımızın artırılması için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edilmektedir.

Konkordato sürecine rağmen, şirketimiz üretim ve ticari faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmiş; bu dönemde operasyonel ve finansal göstergelerinde dikkate değer bir gelişim sağlanmıştır.

2024 3. çeyrekte 260 olan personel sayımız, aynı yılın son çeyreği itibarıyla 411 kişiye yükselmiştir.

Toplam varlıklarımız, 2024 3. çeyrek itibariyle 8,4 milyar TL iken, yıl sonunda 14,4 milyar TL'ye ulaşmıştır.

Özkaynaklarımız, aynı dönemde 1,9 milyar TL'den 2,4 milyar TL'ye çıkmıştır.

Hasılatımız, 2024 3. çeyrekte 6,8 milyar TL iken, 4. çeyrek sonunda 12,1 milyar TL'ye yükselmiştir.

Net dönem kârımız ise, 102 milyon TL'den 484 milyon TL'ye ulaşarak önemli bir artış göstermiştir.

Bu göstergeler, şirketimizin hem finansal hem de operasyonel anlamda kısa sürede önemli bir büyüme yakaladığını ve rekabet gücünü artırdığını açıkça ortaya koymaktadır.

5 Ağustos 2024 tarihli yönetim kurulu kararımız ile başlatmış olduğumuz nakit sermaye artırım sürecimiz ise, Konkordato sürecinin araya girmesi ile birlikte uzamış olsa da, SPK'ya yapmış olduğumuz başvuru incelemesi halen devam etmektedir.

26.09.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurunun incelenmesi sürecinde, son olarak 13.03.2025 tarihinde sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı güncellenmiş, 31.12.2024 tarihli finansal tablolarımıza göre revize edilen ve Kurul tarafından talep edilen değişiklikler yapıldıktan sonra son hali verilen izahname imzalanarak onaylanması talebi ile SPK'ya sunulmuştur.

SPK onayı sonrasında sermaye artırımının tamamlanması ile birlikte, Şirketimizin finansal yapısı daha da güçlenecek ve geleceğe daha büyük bir güvenle ilerleyecektir.

Mega Polietilen, kurumsal değerleri, güçlü sermaye yapısı ve sürdürülebilir üretim gücüyle yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Yatırımcılarımızın ve iş ortaklarımızın bize duyduğu güven, en büyük motivasyon kaynağımızdır.

Tüm gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımızla şeffaflık ilkesi çerçevesinde paylaşılmaya devam edecektir.

