Borsa İstanbul'da şu ana kadar 4 şirket yeni haftada temettü dağıtma yönünde genel kurul kararlarını KAP'a bildirdi. Hafta içi düzenlenecek genel kurullar ile (Örneğin BOBET, OSMEN) sayının artması muhteme. (Açıklamalar geldikçe bu habere eklenecektir). İşte bugün itibarıyla yeni haftanın temettü takvimi:
1 AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKSGY)
Pay başına net 0,1242236 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Mayıs, ödeme tarihi ise 7 Mayıs 2025.
2 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (JANTS)
Pay başına brüt 0,0306785 TL, net 0,0260767 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 6 Mayıs, ödeme tarihi ise 8 Mayıs 2025.
3 KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KLKIM)
Pay başına brüt 0,4347826 TL, net 0,3695652 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 6 Mayıs, ödeme tarihi ise 8 Mayıs 2025.
4 GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GMTAS)
Pay başına brüt 0,60 TL, net 0,51 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs, ödeme tarihi ise 9 Mayıs 2025.