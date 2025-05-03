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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket (Temettü takvimi)

Borsa İstanbul'da şu an itibarıyla yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket bulunuyor.

03 Mayıs 2025 | 20:17
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket (Temettü takvimi)

Borsa İstanbul'da şu ana kadar 4 şirket yeni haftada temettü dağıtma yönünde genel kurul kararlarını KAP'a bildirdi. Hafta içi düzenlenecek genel kurullar ile (Örneğin BOBET, OSMEN) sayının artması muhteme. (Açıklamalar geldikçe bu habere eklenecektir). İşte bugün itibarıyla yeni haftanın temettü takvimi: 

1 AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKSGY)

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKSGY) Pay başına net 0,1242236 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Mayıs, ödeme tarihi ise 7 Mayıs 2025.

2 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (JANTS)

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (JANTS) Pay başına brüt 0,0306785 TL, net 0,0260767 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 6 Mayıs, ödeme tarihi ise 8 Mayıs 2025.

3 KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KLKIM)

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KLKIM) Pay başına brüt 0,4347826 TL, net 0,3695652 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 6 Mayıs, ödeme tarihi ise 8 Mayıs 2025.

4 GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GMTAS)

GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GMTAS) Pay başına brüt 0,60 TL, net 0,51 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs, ödeme tarihi ise 9 Mayıs 2025.
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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket (Temettü takvimi)
2 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan 3 hisse
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (2 Mayıs)
BİM, Astor, Ereğli, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Dev şirketin kurucusu 25 milyon adet hisse satmayı planlıyor
Pasifik GYO temettü teklifini duyurdu
Borsa, altın, dolar... Haftalık performans
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GERİ
İLERİ
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