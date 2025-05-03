Borsa İstanbul'da şu ana kadar 4 şirket yeni haftada temettü dağıtma yönünde genel kurul kararlarını KAP'a bildirdi. Hafta içi düzenlenecek genel kurullar ile (Örneğin BOBET, OSMEN) sayının artması muhteme. (Açıklamalar geldikçe bu habere eklenecektir). İşte bugün itibarıyla yeni haftanın temettü takvimi: