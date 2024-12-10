Asgari ücrette ilk toplantı sonrası TÜRK-İŞ'ten açıklama

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantının ardından açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının soruları yanıtladı.

Komisyonun ikinci toplantısını 16 Aralık Pazartesi günü yapacağını bildiren Ağar, toplantıya dair bilgiler paylaştı. Toplantıda herhangi bir ücret dile getirmediklerini belirten Ağar, TÜRK-İŞ heyetinde yer alan 4 işçinin sorun ve taleplerini aktardığını söyledi.

Asgari ücretin alım gücünün zaman içerisinde düştüğünü dile getiren Ağar, şöyle konuştu: "İnsanlar geçmiş yıllarda asgari ücretle 10 tane çeyrek altın alırken, bugün 3 çeyrek altın alabiliyor. Yani 7 çeyrek altın kaybolmuş. Asgari ücretle insanlar ev kirasını verebilmeli, mutfaktaki tenceresini kaynatabilmeli, okula giden çocuğunun ihtiyacını karşılayabilmeli. Yani bunlar geçmişte yapılıyordu."

- "İşçiye veya memura ücret ödemeyle enflasyon yükselmez"

Ağar, asgari ücret görüşmelerinde ilk rakamı işveren tarafından beklediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"8 milyona yakın asgari ücretli çalışan var. Bu 8 milyonun kişinin aileleri var. Bunların hepsinin düşünülmesi lazım. O nedenle biz makul ölçülerde bir ücret söylenirse o ücrette varız. Aksi halde öngörülen enflasyon, gerçekleşen enflasyon bunların hiçbirine katılmayız. İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz." Asgari ücrete yapılacak artışın enflasyona sebep olmadığının son bir yıl içerisinde net bir şekilde görüldüğünü ifade eden Ağar, "Hiçbir zaman işçiye veya memura ücret ödemeyle enflasyon yükselmez." diye konuştu.