Bir rapora göre bu becerilere sahip olanlar iş dünyasında ayakta kalacak

Teknoloji ve iş yapış biçimleri değiştikçe şirketlerin istihdam için aradıkları beceriler de değişiyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun, işlerin geleceğine ilişkin 2025 raporu önümüzdeki 5 yılda önemi artacak becerileri listeliyor. Rapora göre, sürekli öğrenmeye, beceri geliştirme (upskilling) ve yeniden beceri kazandırma (reskilling) programlarına artan yönelim, şirketlerin gelecekteki beceri gereksinimlerini daha iyi öngörmesini sağladı. Peki, şirketlerin giderek daha çok arayacağı bu beceriler neler?

TEKNOLOJİK BECERİLER ÖNE ÇIKIYOR

Önümüzdeki beş yılda, teknolojik becerilerin önemi diğer tüm becerilerden daha hızlı artacak. Listenin başında yapay zekâ (AI) ve büyük veri (big data) geliyor. Bunları ağ sistemleri, siber güvenlik ve teknolojik okuryazarlık takip ediyor.

İNSAN ODAKLI YETENEKLER DE YÜKSELİŞTE

Yaratıcı düşünme, dayanıklılık, esneklik ve çeviklik gibi beceriler de giderek önem kazanıyor. Merak duygusu ve yaşam boyu öğrenme de öne çıkan diğer unsurlar arasında.

İlk 10’da Yer Alan Diğer Beceriler

Yükselişte olan ilk 10 beceriyi tamamlayan diğerleri ise şunlar:

Liderlik ve sosyal etki,

Yetenek yönetimi,

Analitik düşünme,

Çevresel sorumluluk bilinci.

Teknik ve İnsani Becerilerin Dengelemesi Kritik

Geleceğin iş dünyası şekillendikçe, çalışanların doğru teknik becerilerle insani yetenekleri harmanlaması kritik önem taşıyacak.

