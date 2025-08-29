ARA
DOLAR
41,15
0,26%
DOLAR
EURO
48,05
0,24%
EURO
GRAM ALTIN
4519,33
0,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
11368,78
0,09%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

SPK'dan 3 şirketin sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025/46 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, iki şirketin bedelli, bir şirketin ise iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımına onay verildiği duyuruldu.


SPK'dan 3 şirketin sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/46 sayılı bülteninde, halka açık üç şirketin sermaye artırımı başvurularına onay verildi.

Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:

1 MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY)

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY)

Mevcut sermaye: 827.000.000 TL

Yeni sermaye: 1.240.500.000 TL

Bedelsiz artırımı: 413.500.000 TL (iç kaynaklardan)

Artış oranı: % 50

2 Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)

Mevcut sermaye: 852.512.779,20 TL

Yeni sermaye: 1.705.025.558,40 TL

Bedelli artırımı: 852.512.779,20 TL

Artış oranı: % 100

3 Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM)

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM)

Mevcut sermaye: 300.000.000 TL

Yeni sermaye: 600.000.000 TL

Bedelli artırımı: 300.000.000 TL

Artış oranı: % 100

 
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL