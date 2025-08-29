SPK'dan 3 şirketin sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/46 sayılı bülteninde, halka açık üç şirketin sermaye artırımı başvurularına onay verildi.
Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:
1 MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY)
Mevcut sermaye: 827.000.000 TL
Yeni sermaye: 1.240.500.000 TL
Bedelsiz artırımı: 413.500.000 TL (iç kaynaklardan)
Artış oranı: % 50
2 Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)
Mevcut sermaye: 852.512.779,20 TL
Yeni sermaye: 1.705.025.558,40 TL
Bedelli artırımı: 852.512.779,20 TL
Artış oranı: % 100