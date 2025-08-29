Fenerbahçe'den bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:



Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 Sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

BEŞİKTAŞ'TAN DA AYRILIK AÇIKLAMASI GELMİŞTİ



Dün akşam Avrupa'ya veda eden Beşiktaş Kulübünde de Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi feshedildi. Gece yarısı yapılan açıklamada "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

