  Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe: KAP açıklaması geldi, yollar ayrıldı

Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe: KAP açıklaması geldi, yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından bugün KAP'a bir açıklama da Fenerbahçe'den geldi. Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.


Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe: KAP açıklaması geldi, yollar ayrıldı

Fenerbahçe'den bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle: 

Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 Sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" denildi. 

BEŞİKTAŞ'TAN DA AYRILIK AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Dün akşam Avrupa'ya veda eden Beşiktaş Kulübünde de Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi feshedildi. Gece yarısı yapılan açıklamada "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
 

