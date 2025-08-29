2030'a kadar en hızlı büyüyecek ve en çok gerileyecek 15 meslek

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Mesleklerin Geleceği 2025 Raporu'na göre, teknolojik gelişmeler, demografik değişimler, jeoekonomik gerilimler ve ekonomik baskılar, dünya çapında sektörleri ve meslekleri yeniden şekillendiriyor. Rapora göre 2030'a kadar dünya çapında 170 milyon yeni iş fırsatının ortaya çıkacak. Ancak değişen dinamikler 92 milyon mevcut istihdamı da yerinden edecek. Böylece 2030'a kadar toplamda 78 milyon net istihdam fırsatının oluşacağı hesaplanıyor. Dünyada en hızlı büyüyen mesleklerin bir kısmını teknoloji, veri ve yapay zeka alanları oluştururken, teslimat, bakım, eğitim ve tarım gibi temel ekonomi rollerinde de büyüme bekleniyor. İşte 2030'a kadar büyümesi ve gerilemesi beklenenen 15 meslek:

