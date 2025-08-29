ARA
2030'a kadar en hızlı büyüyecek ve en çok gerileyecek 15 meslek

Dünya Ekonomik Forumu'nun Ocak 2025'te yayınladığı bir rapor 2030'a kadar büyümesi ve giderek giderek beklenen mesleklere bir ışık tutuyor. Peki, listede hangi meslekler var?


Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Mesleklerin Geleceği 2025 Raporu'na göre, teknolojik gelişmeler, demografik değişimler, jeoekonomik gerilimler ve ekonomik baskılar, dünya çapında sektörleri ve meslekleri yeniden şekillendiriyor. Rapora göre 2030'a kadar dünya çapında 170 milyon yeni iş fırsatının ortaya çıkacak. Ancak değişen dinamikler 92 milyon mevcut istihdamı da yerinden edecek. Böylece 2030'a kadar toplamda 78 milyon net istihdam fırsatının oluşacağı hesaplanıyor. Dünyada en hızlı büyüyen mesleklerin bir kısmını teknoloji, veri ve yapay zeka alanları oluştururken, teslimat, bakım, eğitim ve tarım gibi temel ekonomi rollerinde de büyüme bekleniyor. İşte 2030'a kadar büyümesi ve gerilemesi beklenenen 15 meslek:
 

1 🚀 2030'a Kadar En Çok Büyüyecek 15 Meslek

🚀 2030'a Kadar En Çok Büyüyecek 15 Meslek

1- Tarım işçileri, çiftçiler, işçiler

2- hafif kamyon veya teslimat hizmeti sürücüsü (kuryeler)

3- Yazılım ve uygulama geliştiriciler

4- İnşaat ve son kat ustası (çerçeve, kaplama vb.)

5-.Mağaza satış görevlisi,

6-Gıda işleme ve ilgili alanlar,

7-Araç (araba, motosiklet, van) sürücüleri

8- Uzman hemşirelik

9- Gıda ve içecek servis pozisyonları

10- Operasyonlar ve Genel Yönetim Müdür
 

11- Sosyal hizmet ve danışmanlık uzmanları

12- Proje yöneticileri

13- Üniversite ve yükseköğretim öğretim üyeleri

14- Ortaöğretim öğretmenleri

15- Kişisel bakım asistanı (ABD'de kişisel bakım asistanları genellikle yaşlı, engelli veya kronik rahatsızlığı olan kişilere günlük yaşam aktivitelerinde destek sağlar)

4 📉 2030'a En Çok Azalacak 15 Meslek

📉 2030'a En Çok Azalacak 15 Meslek

Peki, World Ekonomik Forum hangi mesleklerin gerilemesini bekliyor? Gerileyeceği öngörülen mesleklerin ortak bir de özelliği var... İşte rapora göre 2030'a kadar azalması beklenen 15 meslek

1-Kasiyerler ve bilet gişe görevlileri

2- Sekreterler ve idari asistanlar

3- Bina görevlileri, temizlikçiler

4- Depo ve stok kayıt görevlileri

5- Baskı ve matbaa işçileri
 

6-Muhasebe, bordro ve kayıt tutma elemanları

7- Muhasebeciler ve denetçiler

8- Ulaşım görevlileri (kondüktör vb.)

9- Güvenlik görevlileri

10- Banko memurları
 

11- Veri giriş elemanları

12- Çağrı merkezi ve müşteri hizmetleri çalışanları

13- Grafik tasarımcılar

14- İdari İşler ve İş Hizmetleri Yöneticileri”

15- Sigorta hasar/eksper ve denetçileri

8 ÖZETLE

ÖZETLE

Büyüyen işler: Tarım, lojistik/kuryelik, yazılım, inşaat, sağlık, eğitim daha çok insan odaklı ve teknoloji destekli işler.

Gerileyen işler: Kasiyerlik, sekreterlik, veri girişi, muhasebe gibi otomasyon ve yapay zekâ tarafından hızla devralınan işler.
 
