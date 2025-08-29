ARA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 28 Ağustos 2025 tarihinde 2025/46 numaralı bültenine göre yedi şirketin borçlanma aracı ihracına yönelik başvurularına onay verildi.


Yedi şirketin borçlanması onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/46 sayılı bülteninde, yedi şirketin borçlanma aracı ihracı başvurularına onay verildi. Onaylanan ihraçlar, nitelikli yatırımcıya ve tahsisli satış yöntemleriyle gerçekleştirilecek.

Onay verilen başvurular şöyle:

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İhraç türü: Yapılandırılmış Borçlanma Aracı

Nominal ihraç tavanı: 1.000.000.000 TL

Satış türü: Nitelikli yatırımcı
Ak Yatırım Menkul Değerler, nitelikli yatırımcılara yönelik 1 milyar TL tutarında yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İhraç türü: Yapılandırılmış Borçlanma Aracı

Nominal ihraç tavanı: 500.000.000 TL

Satış türü: Nitelikli yatırımcı
İnfo Yatırım Menkul Değerler, nitelikli yatırımcılara yönelik 500 milyon TL tutarında yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.

Atılım Faktoring A.Ş.

İhraç türü: Tahvil / Finansman Bonosu

Nominal ihraç tavanı: 366.000.000 TL

Satış türü: Nitelikli yatırımcı
Atılım Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 366 milyon TL tutarında tahvil / finansman bonosu ihracı için SPK’dan onay aldı.

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İhraç türü: Tahvil / Finansman Bonosu

Nominal ihraç tavanı: 3.000.000.000 TL

Satış türü: Nitelikli yatırımcı
Gen İlaç, nitelikli yatırımcılara yönelik 3 milyar TL tutarında tahvil / finansman bonosu ihracı için SPK’dan onay aldı.

Ulusal Faktoring A.Ş.

İhraç türü: Tahvil / Finansman Bonosu

Nominal ihraç tavanı: 1.220.000.000 TL

Satış türü: Nitelikli yatırımcı
Ulusal Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 1,22 milyar TL tutarında tahvil / finansman bonosu ihracı için SPK’dan onay aldı.

QNB Finansal Kiralama A.Ş.

İhraç türü: Tahvil / Finansman Bonosu

Nominal ihraç tavanı: 6.500.000.000 TL

Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
QNB Finansal Kiralama, tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik 6,5 milyar TL tutarında tahvil / finansman bonosu ihracı için SPK’dan onay aldı.

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.

İhraç türü: Tahvil / Finansman Bonosu

Nominal ihraç tavanı: 10.000.000.000 TL

Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
Gelecek Varlık Yönetimi, tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik 10 milyar TL tutarında tahvil / finansman bonosu ihracı için SPK’dan onay aldı.

