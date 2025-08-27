ARA
DOLAR
41,11
0,02%
DOLAR
EURO
48,15
0,26%
EURO
GRAM ALTIN
4591,50
0,68%
GRAM ALTIN
BIST 100
11279,95
-0,07%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bir danışmana göre bu 3 meslek iyi para kazandıracak

Teknoloji, iş yapış biçimleri değiştikçe hem yeni meslekler ön plana çıkıyor hem geleneksel mesleklerin potansiyeli artıyor. İşte yeni dönemde para kazandırma potansiyeli yüksek 3 meslek


Son Güncellenme:
Bir danışmana göre bu 3 meslek iyi para kazandıracak

Yönetici danışmanı ve yazar Kishor Sridhar günümüzün hızla değişen iş dünyasında öne çıkan ve gelir potansiyeli yüksek olan üç mesleği Alman sitesi Chip.de için kaleme almış. Listede yer verdiği meslekler şöyle:

1 Değişim yöneticisi

Değişim yöneticisi

Makaledeki mesleklerden biri değişim yönetimini içeriyor. Çünkü yeni pazarlara açılmak, dijital dönüşümü başarmak ya da rekabete ayak uydurmak isteyen kurumlar artık kurum içindeki değişim süreçlerini planlayan değişim yöneticilerine ihtiyaç duyuyor.

Peki, Değişim Yönetimi nedir? 

Sabancı Üniversitesi, Değişim Yönetimini şöyle tanımlamış: Değişim yönetimi, bir organizasyonun, kurumun işleyişinde ve kültüründe gerçekleştirmeyi planladığı önemli değişikliklerin planlama, uygulama ve izleme sürecini ifade etmektedir.

2 Yapay Zekâ Stratejisti

Yapay Zekâ Stratejisti

Makaleye göre şirketin yapay zekâ stratejisini oluşturmak, projeleri yönetmek, yeni teknolojileri uygulamaya koymak gibi görevleri olan bir Yapay Zeka Stratejisti de yeni dönemin vazgeçilmezleri arasında.

Gerekli yetenekler arasında derin teknik bilgi, stratejik düşünme, proje yönetimi, etik ve hukuki konularda farkındalık var.

3 İnsan Kaynakları Yöneticisi / Chief Human Resources Officer (CHRO)

İnsan Kaynakları Yöneticisi / Chief Human Resources Officer (CHRO)

Makaleye göre CHRO'lar günümüzde şirket kültürünü şekillendiren, yetenekleri geliştiren ve çalışan bağlılığını sağlayan bir stratejist olarak öne çıkıyor.  Yetenek yönetimi, çalışan gelişimi, kurum kültürü ve uzun vadeli personel stratejileri gibi sorumlulukları var. 

Makalede şu yorum yer alıyor: İnsan Kaynakları Direktörü (CHRO), bir şirketin insan kaynakları stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanmasında önemli bir rol oynar. Bu pozisyon, İK'nın geleneksel sorumluluklarının çok ötesine geçer.

 

4 TÜİK LİSTE AÇIKLAMIŞTI

TÜİK LİSTE AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayında "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri," başlıklı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. 

Yapılan çalışma ile istihdam oranları, mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süreleri ve aylık ortalama kazançlar hesaplandı.


 


 

5 EN ÇOK KAZANDIRAN LİSANS BÖLÜMLERİ

EN ÇOK KAZANDIRAN LİSANS BÖLÜMLERİ

O araştırmaya göre 2024 yılında aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş lisans bölüm sırasıyla; pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, tıp ile uçak mühendisliği oldu.

Liste şöyleydi: 


 

 

 
İlgili Haberler
TÜİK araştırması: En çok kazandıran lisans bölümleri belli oldu
TÜİK araştırması: En çok kazandıran lisans bölümleri belli oldu
Bir rapora göre bu becerilere sahip olanlar iş dünyasında ayakta kalacak
Bir rapora göre bu becerilere sahip olanlar iş dünyasında ayakta kalacak
2030'a kadar en hızlı büyüyecek ve en çok gerileyecek 15 meslek
2030'a kadar en hızlı büyüyecek ve en çok gerileyecek 15 meslek
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL