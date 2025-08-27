Bir danışmana göre bu 3 meslek iyi para kazandıracak

Yönetici danışmanı ve yazar Kishor Sridhar günümüzün hızla değişen iş dünyasında öne çıkan ve gelir potansiyeli yüksek olan üç mesleği Alman sitesi Chip.de için kaleme almış. Listede yer verdiği meslekler şöyle:
1 Değişim yöneticisi
Makaledeki mesleklerden biri değişim yönetimini içeriyor. Çünkü yeni pazarlara açılmak, dijital dönüşümü başarmak ya da rekabete ayak uydurmak isteyen kurumlar artık kurum içindeki değişim süreçlerini planlayan değişim yöneticilerine ihtiyaç duyuyor.
Peki, Değişim Yönetimi nedir?
Sabancı Üniversitesi, Değişim Yönetimini şöyle tanımlamış: Değişim yönetimi, bir organizasyonun, kurumun işleyişinde ve kültüründe gerçekleştirmeyi planladığı önemli değişikliklerin planlama, uygulama ve izleme sürecini ifade etmektedir.
2 Yapay Zekâ Stratejisti
Makaleye göre şirketin yapay zekâ stratejisini oluşturmak, projeleri yönetmek, yeni teknolojileri uygulamaya koymak gibi görevleri olan bir Yapay Zeka Stratejisti de yeni dönemin vazgeçilmezleri arasında.
Gerekli yetenekler arasında derin teknik bilgi, stratejik düşünme, proje yönetimi, etik ve hukuki konularda farkındalık var.
3 İnsan Kaynakları Yöneticisi / Chief Human Resources Officer (CHRO)
Makaleye göre CHRO'lar günümüzde şirket kültürünü şekillendiren, yetenekleri geliştiren ve çalışan bağlılığını sağlayan bir stratejist olarak öne çıkıyor. Yetenek yönetimi, çalışan gelişimi, kurum kültürü ve uzun vadeli personel stratejileri gibi sorumlulukları var.
Makalede şu yorum yer alıyor: İnsan Kaynakları Direktörü (CHRO), bir şirketin insan kaynakları stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanmasında önemli bir rol oynar. Bu pozisyon, İK'nın geleneksel sorumluluklarının çok ötesine geçer.
4 TÜİK LİSTE AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayında "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri," başlıklı araştırmasının sonuçlarını yayımladı.
Yapılan çalışma ile istihdam oranları, mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süreleri ve aylık ortalama kazançlar hesaplandı.