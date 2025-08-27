Bir danışmana göre bu 3 meslek iyi para kazandıracak

Makaleye göre CHRO'lar günümüzde şirket kültürünü şekillendiren, yetenekleri geliştiren ve çalışan bağlılığını sağlayan bir stratejist olarak öne çıkıyor. Yetenek yönetimi, çalışan gelişimi, kurum kültürü ve uzun vadeli personel stratejileri gibi sorumlulukları var.

Makalede şu yorum yer alıyor: İnsan Kaynakları Direktörü (CHRO), bir şirketin insan kaynakları stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanmasında önemli bir rol oynar. Bu pozisyon, İK'nın geleneksel sorumluluklarının çok ötesine geçer.



