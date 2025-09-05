Bir Stanford analizi yapay zeka nedeniyle kimin işini kaybettiğini buldu

Time'ın aktardığı habere göre yapay zekâ, kariyerinin başındaki çalışanların işlerini mi alıyor sorusuna yanıt veriyor. Habere göre Stanford Dijital Ekonomi Laboratuvarı’nın yeni raporu, yazılım mühendisliği ve müşteri hizmetleri gibi yapay zekâ otomasyonuna en çok maruz kalan mesleklerde, 22–25 yaş arası çalışanların istihdamının önemli ölçüde azaldığını söylüyor. Bu durum yapay zekânın iş gücü piyasasında yaratabileceği yıkıcı etkilerin habercisi olabilir. Rapor ABD verilerini içeriyor.

Veriler, 2022’nin sonlarında ChatGPT’nin devreye girmesinden bu yana, ABD'de toplam istihdamın güçlü bir şekilde arttığını göstermiş. Ancak, yapay zekâya en çok maruz kalan mesleklerdeki kariyerinin başındaki çalışanlarda (ör. yazılım mühendisliği, pazarlama, müşteri hizmetleri) istihdam %16 oranında düşmüş.

Sağlık yardımcıları, bakım personeli, taksi şoförleri gibi daha “elle yapılan” işlerde istihdam sabit kalmış veya artmış. Çalışmanın yazarları

yapay zekânın doğrudan işsizliğe yol açtığını kesin olarak söylemiyor.

30 YAŞ ÜSTÜ İÇİN TABLO DAHA İYİ

Bununla beraber yapay zekâya yüksek derecede maruz kalan alanlarda 30 yaş üstü çalışanların istihdam oranları güçlü kalmış. Bu da, yaşça büyük çalışanların yapay zekânın kolayca kopyalayamadığı bilgilere sahip olabileceğini veya kurum içindeki güçleri sayesinde daha zor işten çıkarıldıklarını düşündürüyor.

Bir de iyi not. Araştırmacılar, yapay zekânın işçilerin yerine geçmek yerine onları desteklediği alanlarda istihdamın arttığını bulmuş.