Turizmde "yüzen otel" dönemi: Tatilcilerin ilgisi her geçen yıl daha da artıyor

Bu yıl için de umutlu olduklarına işaret eden Türe, "2026'ya baktığımızda tüm dünyada ciddi bir artış var, kruvaziyere bir ilgi, özellikle yüzdesel anlamda rakamlara baktığımızda bütün pazarların üzerinde gidiyor. Oldukça keyifli gözüküyor." dedi.

Geçen yıl ağırlıklı olarak Almanya, Avusturya ve Latin Amerika'dan misafir ağırladıklarını dile getiren Türe, misafirlerin Anadolu turu yaptıktan sonra ikinci ülke olarak Yunanistan'daki adaları ziyaret ettiğini kaydetti.