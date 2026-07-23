Çıraksız kalan o meslekte 70 derecede ekmek mücadelesi veriyor

Yaptıkları işin zor olduğuna dikkat çeken Bartık, şunları kaydetti:



"Oğlum bu işi yaparsa ekmek parasını kazanır. Bu meslek insanı aç bırakmaz, ölmeyen bir meslek. Bakırın ısı iletimi yüksek olduğu için insanlar tercih ediyor ama pahalı olduğu için herkes alamıyor. Çelik bizi biraz geriletti ama yine de Allah'a binlerce kez şükürler olsun, nafakamız çıkıyor. Kardeşim, bir de bir oğlum var. Benden sonra bu işi yaparsa o yapacak, ondan sonra başkası yok."