Lojistikte dijital devrim başladı: 17 girişimin büyüme hedefleri

Küresel ticaretin merkez üssünde yer alan Türkiye lojistik sektörü, stratejik coğrafi avantajını teknolojik dönüşümle taçlandırarak devasa bir ekonomik güce ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye lojistik sektörü son dönemde yakaladığı ivmeyle 100 milyar dolarlık pazar büyüklüğünü aşarak küresel tedarik zincirinin en önemli aktörlerinden biri haline geldi. Bu devasa büyüme, geleneksel yöntemlerin yerini hızla dijital çözümlere bıraktığı yeni bir dönemi de beraberinde getiriyor.

Ekonomist’in 5 - 18 Temmuz 2026 tarihli sayısından

Yapay zekadan elektrikli mobiliteye, SaaS tabanlı yönetim panellerinden fintech çözümlerine kadar geniş bir yelpazede yenilikçi teknolojiler geliştiren Türk lojistik start up’ları, sektörü adeta yeniden şekillendiriyor. Maliyetleri düşüren, rota ve enerji verimliliği sağlayan yerli girişimler, sadece Türkiye’de değil, başta Avrupa ve ABD olmak üzere küresel pazarlarda da oyun kurucu olmaya hazırlanıyor. Haberimizde 17 lojistik girişiminin büyüme planlarını araştırdık.

Veriyi tek platformda topluyor

Uluslararası lojistik sektörüne yönelik teknolojiler geliştiren ve Dijitalpark Teknokent girişimlerinden Intentional Stance Teknoloji, Mosaic adlı orkestrasyon platformuyla CRM, tedarikçi yönetimi, spot satın alma, rotalama ve emisyon takibini tek çatı altında topluyor. Şirket, yapay zeka destekli modüllerini genişletmeyi ve lojistik ekosisteminin farklı oyuncularını aynı platformda buluşturmayı hedefliyor.Yurt dışında da büyümeyi planladıklarını söyleyen Intentional Stance Teknoloji Kurucu ve CEO’su Buğra Han Çetiner, “Yapay zeka destekli modüllerimizi genişletirken, lojistik ekosisteminin farklı oyuncularını tek platformda buluşturmayı hedefliyoruz” diyor.

Kutsal Anıl / ACTIO

Elektrikli mobilite atağı

Elektrikli mobilite teknolojileri geliştiren Actio ise şehir içi ulaşım ve son kilometre teslimat süreçlerine yönelik çözümler sunuyor. Şirket, yüzde 95 yerlilik oranına sahip elektrikli motosikletini İstanbul Tuzla’daki tesisinde seri üretime hazırlıyor. Actio, geliştirdiği araçlarla lojistik sektöründe maliyetleri düşürmeyi ve sürdürülebilirliği artırmayı amaçlıyor. Avrupa pazarında da büyümek istediklerini belirten Actio Yönetim Kurulu Başkanı Kutsal Anıl, “Önceliğimiz sektörün ihtiyacına cevap veren ürünlerle gamımızı genişletmek ve farklı kullanım senaryolarına çözüm üretmek” açıklamasını yapıyor.

Mehmet Dönmez / FINQ

Batarya değişim modeli

Elektrikli mobilite ve lojistik teknolojileri alanında faaliyet gösteren Finq de araç, enerji altyapısı ve filo yönetimini tek ekosistemde buluşturuyor. Şirket, uzun dönem kiralama, abonelik ve gelir paylaşımı modelleriyle işletmelerin elektrikli araçlara erişimini kolaylaştırıyor. Batarya değiştirme altyapısı üzerine çalışan Finq, lLetven Capital’den aldığı yatırımla büyümesini hızlandırdı. İlk yurt dışı hedef pazarı ise İngiltere. Finq Kurucu Ortağı Mehmet Dönmez, “Önümüzdeki dönemde elektrikli motosiklet filomuzu büyütmeyi, battery swap altyapımızı yaygınlaştırmayı ve Türkiye genelinde daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

Suat Sayım / NORM ARGE

Raylı sistem uzmanı

Demiryolu araçları ve yük vagonları alanında faaliyet gösteren Norm Arge ise yük vagonu, boji ve komponent tasarımlarının yanı sıra test ve doğrulama hizmetleri sunuyor. Entertech İstanbul Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren şirket, bugüne kadar 15 farklı yük vagonu tasarımını hayata geçirdi. TCDD ve özel taşımacılık firmaları tarafından kullanılan birçok yük vagonu da şirketin tasarımlarıyla üretildi. Norm Arge, yıl sonuna kadar Almanya’nın Essen kentinde şube açarak Avrupa’daki faaliyetlerini büyütmeyi hedefliyor. Norm Arge Kurucusu Suat Sayım, “Bu sayede AB ülkelerine tasarım ve test hizmetlerini doğrudan sunarak uluslararası faaliyetlerimizi büyütmeyi amaçlıyoruz” diyor.

Murat Can Aliş / ASNAK

Süreçleri dijitalleştiriyor

Lojistik teknolojileri alanında faaliyet gösteren Asnak da geliştirdiği SaaS tabanlı Logicure platformu ile yüksek hacimli ve multimodal lojistik operasyonlarının tek merkezden yönetilmesini sağlıyor. Özellikle büyük üreticilerin yönettiği lojistik satın alma süreçlerini dijitalleştiren Logicure, maliyet kontrolü ve karar kalitesinin artırılmasına katkı sağlıyor. Asnak Satış ve Operasyon Müdürü Murat Can Aliş, “Türkiye’de yüksek lojistik hacmine sahip üretici şirketler ve holdinglerle ölçeklenmeyi hedefliyoruz. SOCAR Grubu gibi büyük müşterilerde edindiğimiz deneyimi farklı sektörlere taşırken, beş yılı aşan canlı kullanım verimizle karar desteği sunuyoruz” diyor.

Aytaç Akıncı / SHIP TO MORE

Küresel kargoyu kolaylaştırıyor

Entertech İstanbul Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Ship to More ise uluslararası kapıdan kapıya lojistik süreçlerini dijitalleştiren bir global kargo platformu olarak hizmet veriyor. Şirketin geliştirdiği tescilli yazılım sayesinde kullanıcılar kısa sürede üyelik oluşturup tek ekran üzerinden gönderilerini yönetebiliyor. Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren Ship to More, büyüme stratejisinde kullanıcı sayısını artırmaya ve mikro ihracatçıların küresel pazarlara erişimini kolaylaştırmaya odaklanıyor. Ship to More Kurucusu ve CEO’su Aytaç Akıncı, “Hedefimiz, teknolojik ve operasyonel altyapımızı yurt dışında açacağımız yeni lojistik merkezleriyle destekleyerek, Türkiye çıkışlı ürünlerin dünya pazarlarındaki hızını ve rekabet gücünü maksimize etmek” ifadelerini kullanıyor.

Abdullah Cansu / NUVOLOG

Operasyonları tekleştiriyor

Lojistik süreçlerini dijitalleştirmek amacıyla geliştirilen NUVOLOG, teklif toplama, sipariş yönetimi, araç takibi, evrak süreçleri, rampa planlama ve raporlama gibi operasyonları uçtan uca yönetilebilir hale getiriyor ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor. Bugün 2 binden fazla kullanıcıya hizmet veren girişim, kısa vadede 200’den fazla lojistik yük gönderen şirket, 2 bin 500’den fazla taşıyıcı firma ve yıllık 10 milyon Euro gelir seviyesine ulaşmayı amaçlıyor. NUVOLOG Kurucusu ve CEO’su Abdullah Cansu, “Yurt dışında önceliğimiz, lojistikte dijital dönüşüm ihtiyacının yüksek olduğu Avrupa, MENA ve yakın coğrafyalarda güçlü iş ortaklıklarıyla ölçeklenmek” diyor.

Berk Uzunoğlu / PAKETERA

Ambalajı dijitalleştiriyor

Paketera, işletmelerin markaya özel ambalaj tedarik süreçlerini dijitalleştiren B2B bir platform olarak faaliyet gösteriyor. Perakende, e-ticaret gibi sektörlerdeki şirketlere kutu, kargo poşeti, etiket gibi ürünleri kendi ihtiyaçlarına göre tasarlayıp sipariş verme imkânı sunan girişim, ambalaj satın alma süreçlerindeki manuel işleyişi ortadan kaldırmayı hedefliyor. Şirket, lojistik tarafında ise büyük ölçekli ve markaya özel ambalaj ürünlerinin Türkiye genelinde takip edilebilir şekilde dağıtılmasını sağlıyor. Paketera Kurucu Ortağı Berk Uzunoğlu, “Platformumuzu sektördeki tüm ambalaj kullanıcılarının hizmetine açmayı hedefliyoruz. Uzun vadeli hedefimiz, uluslararası arenada konumlanmak” ifadelerini kullanıyor.

Teslimatı akıllandırıyor

Şehir içi hızlı teslimat ve kurye operasyonlarını dijitalleştiren Mr.Jet ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimlerinden işletmelerin ve bireysel kullanıcıların kurye ihtiyaçlarını tek platform üzerinden yönetmesini sağlıyor. Şirketin geliştirdiği teknoloji sayesinde sipariş oluşturma, kurye atama, rota opti mizasyonu, canlı takip ve teslimat süreçleri dijital olarak yönetilebiliyor. Ortadoğu, Körfez ülkeleri ve Avrupa pazarlarını hedefleyen Mr.Jet, geliştirdiği teknolojileri SaaS modeliyle uluslararası pazarlara sunmayı planlıyor. Mr.Jet Kurucusu Berat Çakan, “Önümüzdeki yıllarda yüz binlerce teslimatı yöneten ve binlerce işletmeye hizmet veren ölçeklenebilir bir yapı kurmayı planlıyoruz” diyor.

Resul Uzun / GOKARGO

Tek uygulamada buluşturuyor

GoKargo, farklı kargo firmalarının hizmetlerini tek uygulamada buluşturarak lojistik süreçlerini dijitalleştiren bir platform olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin mobil uygulama tabanlı ilk kargo aracı platformlarından biri olan girişim, kullanıcıların farklı taşıyıcıları karşılaştırmasına, barkod oluşturmasına ve gönderilerini anlık takip etmesine olanak tanıyor. GoKargo Kurucu Ortağı ve CEO’su Resul Uzun, “Özellikle e-ticaretin büyüdüğü pazarlarda iş birlikleri geliştirerek bölgesel bir lojistik teknoloji markası olmayı amaçlıyoruz” diye konuşuyor.

Emrah Arslan / NAVLUNGO & PARKPALET

E-ticareti kolaylaştırıyor

Navlungo ve bünyesindeki fulfillment markası Parkpalet ise e-ticaret şirketlerinin yurt içi ve yurt dışı lojistik operasyonlarını tek platform üzerinden yönetmesini sağlıyor. Şirketin geliştirdiği teknoloji sayesinde sipariş yönetimi, depo operasyonları, kargo entegrasyonları, iade süreçleri ve uluslararası gönderiler tek ekrandan takip edilebiliyor. Avrupa, Birleşik Krallık ve ABD’de operasyonlarını genişleten Navlungo, küresel ölçekte faaliyet gösteren bir lojistik teknoloji platformu olmayı hedefliyor. Navlungo & Parkpalet Kurucu Ortağı Emrah Arslan, “Uzun vadede hedefimiz, Türkiye’den çıkan ve küresel ölçekte faaliyet gösteren lider lojistik teknoloji şirketlerinden biri olmak” ifadelerini kullanıyor.

Burak Şerbetci / Kamyoncu

Finansmanı hızlandırıyor

Kamyonda, ödeme sistemleri, e-fatura, akaryakıt ve HGS gibi hizmetleri tek platformda sunan bir fintech girişimi olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, lojistik firmaları ile taşımacıları alternatif finansman çözümleriyle buluşturarak kredi kartı ile ödeme modeli sayesinde taşımacıların ödemelerine daha hızlı ulaşmasını sağlıyor. 2025 yılında 56 kat büyüyen Kamyonda, 10 bin bireysel kamyon sahibine, 250 lojistik şirketine ve aylık 150 milyon TL işlem hacmine ulaştı. Kamyonda Kurucusu Burak Şerbetci, “Önümüzdeki dönemde hedefimiz, işlem hacmimizi ve kullanıcı sayımızı artırırken lojistik sektörünün finansal işletim sistemi haline gelmek” diyor.

Kutay Doğan / CARGOPANEL

Lojistiği merkezileştiriyor

Tech Istanbul girişimlerinden Cargopanel ise işletmelerin yerel ve uluslararası lojistik süreçlerini tek panel üzerinden yönetmesini sağlayan dijital bir lojistik platformu geliştirdi. Platform üzerinden kullanıcılar 10’dan fazla taşıyıcıdan fiyat teklifi alabiliyor, teklifleri karşılaştırabiliyor ve gönderilerini tek noktadan yönetebiliyor. Cargopanel Kurucu ve CEO’su Kutay Doğan, “Önümüzdeki dönemde odağımız; kullanıcı tabanımızı büyütmek, yeni entegrasyonlar ve servislerle platformumuzu genişletmek. Avrupa başta olmak üzere farklı pazarlarda büyümeyi, uluslararası lojistik ağımızı genişletmeyi ve lojistik teknolojileri alanında global ölçekte faaliyet gösteren bir oyuncu olmayı hedefliyoruz” diyor.

Yusuf Yıldız / LOJIMOD

Tek merkezden yönetim

Lojimod ise dağıtım, saha operasyonları, müşteri ve tedarikçi süreçlerini tek yapı altında toplarken operasyonel performansın gerçek zamanlı takip edilmesine imkân tanıyor. Şirket, manuel süreçleri dijitalleştirerek işletmelerin maliyetlerini azaltmasına ve operasyonel verimliliğini artırmasına katkı sağlıyor. Büyüme stratejisinde lojistik sektöründeki dijital dönüşümü hızlandırmaya odaklanan girişim, Avrupa ve Ortadoğu pazarlarını hedefliyor. Lojimod Kurucusu ve CEO’su Yusuf Yıldız, “Hedefimiz, lojistik sektöründe dijital dönüşümün öncü şirketlerinden biri olmak ve platformumuzu daha fazla işletmeye ulaştırmak” diyor.

Selçuk Mert / NAKLİYELAZIM

Otomatik fiyatlama sistemi

Nakliyelazım da karayolu taşımalarını tekliften teslime kadar dijital olarak yöneten bir operasyon sistemi sunuyor. Platform, otomatik fiyatlama sistemi sayesinde 30 saniye içinde sabit fiyat oluşturabiliyor, taşımalara araç atıyor ve süreci canlı konum takibiyle yönetiyor. Yük sahibi ve teslim alıcı, tüm aşamalarda bildirimlerle bilgilendiriliyor. Nakliye lazım Genel Müdürü Selçuk Mert, büyüme stratejilerinde önümüzdeki üç yılda sektör içinde yüzde 2 paya ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor.

Ozan Gözbaşı / OPTİYOL

Rotaları optimize ediyor

Optiyol ise lojistik operasyonlarını daha verimli, öngörülebilir ve sürdürülebilir hale getirmek için yapay zekâ destekli rota optimizasyonu ve teslimat yönetimi platformu geliştiriyor. Sistem, daha az araç ve daha düşük maliyetle daha yüksek hizmet seviyesi sunulmasını sağlarken yakıt tüketimini ve karbon emisyonlarını da azaltıyor. Şirket, büyüme stratejisinde mevcut müşterilerin farklı coğrafyalardaki operasyonlarına yayılmayı ve yapay zekâ destekli lojistik karar sistemlerini geliştirmeyi hedefliyor. ABD, Avrupa ve Körfez Bölgesi dahil 11 ülkede aktif olarak kullanılan Optiyol, küresel ölçekte ölçeklenmeyi amaçlıyor. Optiyol Kurucu Ortağı Ozan Gözbaşı, “Hedefimiz planlamadan dağıtıma kadar uçtan uca lojistik süreçlerini tek platformda yönetebilen bir yapı sunmak” diyor.

Lojistik start up’larını büyüten 5 etken

Yapay zekâ destekli rota optimizasyonu, depo otomasyonu ve gerçek zamanlı takip sistemleri maliyetleri düşürürken verimliliği artırıyor.

Artan online alışveriş hacmi, özellikle ‘son kilometre teslimat’ çözümlerine olan talebi ciddi şekilde yükseltiyor.

Şirketler yakıt, iş gücü ve operasyon giderlerini azaltmak için daha akıllı lojistik platformlara yöneliyor.

Tedarik zincirinin uçtan uca izlenebilir olması hem şirketler hem müşteriler için şeffaflık ve güven sağlıyor.

Paylaşımlı depo, dijital yük pazaryeri ve talep bazlı lojistik çözümleri start up’ların hızlı büyümesini kolaylaştırıyor.

Özgür Duruöz / İletmen

Son kilometrede tasarruf

İletmen, şehir içi mikro teslimat süreçlerini dijitalleştiren SaaS tabanlı bir işletim sistemi olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, paylaşım ekonomisi ve rota optimizasyonu teknolojileriyle restoranlar, e-ticaret şirketleri, kargo firmaları ve kuryeleri aynı platformda buluşturuyor. Bölge bazlı kurye havuzu modeli sayesinde son kilometre teslimatlarında maliyetleri azaltırken teslimat verimliliğini artırıyor. Girişim, akıllı şehir lojistiği alanında İBB ortaklığında yürütülen Avrupa Birliği projesinde de yer alıyor. İletmen Kurucu Ortağı Özgür Duruöz, “Dünya genelinde akıllı şehirlerin mikro lojistik işletim sistemi olmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.