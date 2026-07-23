Çekirge popülasyonu arttı: Uzmanı nedenini anlattı

Ilıman bir kış geçirildiğini belirten Toprak, şöyle devam etti:

"Sert ve çetin bir kış koşulu olsaydı belki 100 yumurtanın 60 tanesi o kışı geçirecekken daha ılıman kış koşullarında 70-80 veya daha fazla miktarda yumurta kışı geçirdi canlı olarak. Akabinde de yine yağışlı, ılıman bir bahar yaşadık. Bu yağışlar da topraktaki yumurtalardan o yavru dediğimiz yani 'nimf' deriz biz, nimflerin yumurtadan çıkış oranına da olumlu bir etki yaptığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu da çıkışı artıran yani popülasyon artışına neden olan diğer bir faktör. Ama nihayetinde de yaz sezonu, zaten sıcaklıklar oldukça yüksek. Sıcakların yüksek oluşu bunların gelişim hızlarının artışı anlamına geliyor. Daha fazla üremeleri anlamına geliyor. Aslında tamamen normal, doğanın kendi döngüsü içindeki şu an bir refleks yerine gelmiş oluyor. Yani biyolojik olarak burada asla anormal bir durum söz konusu değil."

Çekirgelerin üreme kapasitesinin sadece sıcaklığa bağlı olmadığını aktaran Toprak, besin ve bazı ekolojik faktörlerin de bulunduğunu, bir müddet sonra popülasyon düşüşünün başlayacağını söyledi.