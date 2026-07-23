Son veriler belli oldu: Tüketici güveni temmuzda yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında 87,9 iken Temmuz ayında yüzde 2,2 oranında artarak 89,8'e yükseldi.

0 ile 200 arasında değer alan tüketici güven endeksinde, 100'ün üzerindeki seviyeler tüketici güveninde iyimserliğe, 100'ün altındaki seviyeler ise kötümserliğe işaret ediyor.

Endeksin alt kalemlerine bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumunu yansıtan endeks yüzde 3 yükselerek 72,3'ten 74,5'e çıktı. Gelecek 12 aya ilişkin hanenin maddi durum beklentisini gösteren endeks ise yüzde 2 artışla 89,5'ten 91,4'e ulaştı.