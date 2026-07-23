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Son veriler belli oldu: Tüketici güveni temmuzda yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 artış göstererek 89,8'e yükseldi. 0 ile 200 arasında hesaplanan endekste 100 eşiğinin üzerindeki değerler tüketicilerin iyimser, altındaki değerler ise kötümser beklenti içinde olduğunu ortaya koyuyor.

Ekonomist
Ekonomist
Son veriler belli oldu: Tüketici güveni temmuzda yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında 87,9 iken Temmuz ayında yüzde 2,2 oranında artarak 89,8'e yükseldi.

0 ile 200 arasında değer alan tüketici güven endeksinde, 100'ün üzerindeki seviyeler tüketici güveninde iyimserliğe, 100'ün altındaki seviyeler ise kötümserliğe işaret ediyor.

Son veriler belli oldu: Tüketici güveni temmuzda yükseldi-1

Endeksin alt kalemlerine bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumunu yansıtan endeks yüzde 3 yükselerek 72,3'ten 74,5'e çıktı. Gelecek 12 aya ilişkin hanenin maddi durum beklentisini gösteren endeks ise yüzde 2 artışla 89,5'ten 91,4'e ulaştı.

Son veriler belli oldu: Tüketici güveni temmuzda yükseldi-2
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