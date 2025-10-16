Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görev almak üzere çeşitli branşlarda toplam 240 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı başvuruları bitti mi?

Başvurular; e-Devlet “Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet adresi üzerinden 7 Ekim 2025 ve 17 Ekim 2025 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılıyor. Buna göre başvurular yarın sona eriyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarına yapacağı 240 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci yarın (17 Ekim 2025) sona eriyor. Sonuç için bir tarih belirtilmedi. Başvuruların tamamlanmasının ardından, adayların yerleştirme sonuçları aşağıdaki iki kanal üzerinden duyurulacaktır:

DKMP Resmî İnternet Adresi: Sonuç duyurusu, DKMP'nin resmî internet adresi olan https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP üzerinden yapılacaktır.

Kariyer Kapısı Platformu: Adaylar, bireysel sonuçlarını Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden de sorgulayarak öğrenebileceklerdir.

DKMP personel alımı k adro dağılımı

Merkez teşkilatında çalışmak üzere 51 büro personeli, 34 destek personeli, 30 mühendis, 5 avukat, 6 veteriner hekim, 2 biyolog, 4 şehir plancısı, 7 tekniker, 3 mimar, 1 arkeolog ile taşra teşkilatında çalışmak için 46 koruma ve güvenlik görevlisi, 33 destek personeli, 7 orman muhafaza memuru, 3 mühendis, 6 tekniker ve 2 büro personeli olmak üzere toplam 240 personel alımı yapılacak.

