DSİ personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak? DSİ işçi alımı kura çekim takvimi

Sınava tabi tutulmaksızın, doğrudan noter kurasıyla belirlenecek adaylar için en kritik tarihler ve atılması gereken adımlar şunlardır:

1. Evrak Teslimi (Zorunlu Adım)

Kura çekimine dahil edilmek isteyen adayların, İŞKUR tarafından belirlenen ve başvuruları olumlu olan listede yer almaları halinde, gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir.

Evrak Teslim Tarih Aralığı: 08 Aralık 2025 - 19 Aralık 2025

Önemli Uyarı: Bu tarihe kadar ilanın genel ve özel şartlarında istenilen evrakları ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim etmeyen adaylar, noter kurasına dahil edilmeyeceklerdir.

2. Noter Kura Çekim Tarihi

Kura Çekim Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi

Belirleme Oranı: Açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.