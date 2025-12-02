ARA
DSİ personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak? DSİ işçi alımı kura çekim takvimi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında görevlendirilecek 1305 personel alımı için İŞKUR başvuruları sona erdi. Adayların merak ettiği noter kurası ve evrak teslim takvimi DSİ tarafından duyuruldu. 

1 DSİ Personel Alımı Kura ve Takvimi

DSİ Personel Alımı Kura ve Takvimi

Sınava tabi tutulmaksızın, doğrudan noter kurasıyla belirlenecek adaylar için en kritik tarihler ve atılması gereken adımlar şunlardır:

1. Evrak Teslimi (Zorunlu Adım)

Kura çekimine dahil edilmek isteyen adayların, İŞKUR tarafından belirlenen ve başvuruları olumlu olan listede yer almaları halinde, gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir.

Evrak Teslim Tarih Aralığı: 08 Aralık 2025 - 19 Aralık 2025

Önemli Uyarı: Bu tarihe kadar ilanın genel ve özel şartlarında istenilen evrakları ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim etmeyen adaylar, noter kurasına dahil edilmeyeceklerdir.

2. Noter Kura Çekim Tarihi

Kura Çekim Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi

Belirleme Oranı: Açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

2 Başvuru Sonuçları ve Kontrol Süreci

Başvuru Sonuçları ve Kontrol Süreci

İlk Liste (İŞKUR): Noter kurasına kimlerin katılacağını belirleyecek olan ilk liste (başvurusu olumlu olan adaylar) İŞKUR tarafından belirlenecektir. Bu listenin yayınlanma tarihi henüz belli değildir.

Evrak Kontrolü: Teslim edilen evraklar, 22 Aralık 2025 - 22 Şubat 2026 tarihleri arasında Bölge Müdürlükleri tarafından incelenecektir.

Kontrol Olmayacak Kadrolar: Hidrolog Yardımcısı, Düz İşçi ve Akaryakıtçı kadrolarına başvuran adaylar için evrak kontrolü yapılmayacaktır ve bu adaylar direkt kuraya dahil edilecektir.

3 DSİ 1305 İşçi Alımı Kadro Dağılımı

DSİ 1305 İşçi Alımı Kadro Dağılımı

İşte alım yapılacak pozisyonların sayısına göre sıralanmış detaylı listesi:

Kadro AdıAlım Sayısı
Usta Yardımcısı210
Aşçı Yardımcısı154
Şoför154
Düz İşçi140
Bakımcı-Yağcı116
Sürveyan105
Sondaj İşçisi69
Treyler Operatör Yardımcısı66
Laborant Yardımcısı64
Teknisyen59
Topoğraf58
Bekçi44
Su Dağıtım Teknisyeni19
Akaryakıtçı15
Hidrolog Yardımcısı13
Jeofizik Teknisyeni7
Alet Operatörü5
Teknik Ressam2
Pompaj İstasyonu Operatörü2
Döşemeci Yardımcısı1
Fotoğrafçı1
Kompresör Operatörü1
TOPLAM1305

 
