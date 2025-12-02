DSİ personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak? DSİ işçi alımı kura çekim takvimi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında görevlendirilecek 1305 personel alımı için İŞKUR başvuruları sona erdi. Adayların merak ettiği noter kurası ve evrak teslim takvimi DSİ tarafından duyuruldu.
1 DSİ Personel Alımı Kura ve Takvimi
Sınava tabi tutulmaksızın, doğrudan noter kurasıyla belirlenecek adaylar için en kritik tarihler ve atılması gereken adımlar şunlardır:
1. Evrak Teslimi (Zorunlu Adım)
Kura çekimine dahil edilmek isteyen adayların, İŞKUR tarafından belirlenen ve başvuruları olumlu olan listede yer almaları halinde, gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir.
Evrak Teslim Tarih Aralığı: 08 Aralık 2025 - 19 Aralık 2025
Önemli Uyarı: Bu tarihe kadar ilanın genel ve özel şartlarında istenilen evrakları ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim etmeyen adaylar, noter kurasına dahil edilmeyeceklerdir.
2. Noter Kura Çekim Tarihi
Kura Çekim Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi
Belirleme Oranı: Açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
2 Başvuru Sonuçları ve Kontrol Süreci
İlk Liste (İŞKUR): Noter kurasına kimlerin katılacağını belirleyecek olan ilk liste (başvurusu olumlu olan adaylar) İŞKUR tarafından belirlenecektir. Bu listenin yayınlanma tarihi henüz belli değildir.
Evrak Kontrolü: Teslim edilen evraklar, 22 Aralık 2025 - 22 Şubat 2026 tarihleri arasında Bölge Müdürlükleri tarafından incelenecektir.
Kontrol Olmayacak Kadrolar: Hidrolog Yardımcısı, Düz İşçi ve Akaryakıtçı kadrolarına başvuran adaylar için evrak kontrolü yapılmayacaktır ve bu adaylar direkt kuraya dahil edilecektir.
3 DSİ 1305 İşçi Alımı Kadro Dağılımı
İşte alım yapılacak pozisyonların sayısına göre sıralanmış detaylı listesi:
|Kadro Adı
|Alım Sayısı
|Usta Yardımcısı
|210
|Aşçı Yardımcısı
|154
|Şoför
|154
|Düz İşçi
|140
|Bakımcı-Yağcı
|116
|Sürveyan
|105
|Sondaj İşçisi
|69
|Treyler Operatör Yardımcısı
|66
|Laborant Yardımcısı
|64
|Teknisyen
|59
|Topoğraf
|58
|Bekçi
|44
|Su Dağıtım Teknisyeni
|19
|Akaryakıtçı
|15
|Hidrolog Yardımcısı
|13
|Jeofizik Teknisyeni
|7
|Alet Operatörü
|5
|Teknik Ressam
|2
|Pompaj İstasyonu Operatörü
|2
|Döşemeci Yardımcısı
|1
|Fotoğrafçı
|1
|Kompresör Operatörü
|1
|TOPLAM
|1305