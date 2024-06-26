Emekliler artık bu işlerde çalışamayacak: Karar EYT’lileri de kapsıyor!

Kanuna göre, emekli aylığı alanlar kamu kurumlarında çalışarak ikinci bir maaş alamıyor. Türk Kızılay'ı, Yeşilay, Antalya Diplomasi Formu, Türkiye Maarif Vakfı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı’nda görev alanlar bu durumdan muaf tutuluyordu.

NTV'de yer alan habere göre Anayasa'ya aykırılık nedeniyle yapılan başvuruyu ele alan Anayasa Mahkemesi istisnayı eşitlik ilkesine aykırı buldu. 14 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar oy çokluğuyla alındı.

KARAR EYT'LİLERİ DE KAPSIYOR

Buna göre istisna dernek ve vakıflarda çalışan emekliler, ya işten ayrılacak ya da emekli aylıkları kesilecek.

Karar EYT ile emekli olanları da kapsıyor.