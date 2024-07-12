En düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili çalışma devam ediyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili çalışmaya yönelik soruya "Önümüzdeki hafta başında açıklarız" yanıtını verdi.

Emekli maaşlarına yılın ikinci yarısı için yüzde 24,73 zam gelmesi sonrasında 1,8 milyon emeklinin 10 bin lira aylık almaya devam edeceği ortaya çıkmıştı.

Seyyanen zam gündemde yok

Emekli maaşları düzenlemesi için seyyanen zam gündemde değil. Güler, yaptığı açıklamada seyyanen zam ya da en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasının mümkün olmadığını söylemişti.

Düzenlemenin en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik olması bekleniyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar?

En düşük emekli maaşı ocak ayında 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılmıştı. Emekliler yılın ilk yarısında yüzde 49,25 oranında zam almıştı.