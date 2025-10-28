Göç İdaresi Başkanlığı 119 sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru tarihleri ve şartları

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında toplam 119 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar için belirlenen tüm süreç çevrim içi (online) olarak yürütülecek.

Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru bilgileri

Başlangıç Tarihi: 28 Ekim 2025, saat 09.00

Bitiş Tarihi: 8 Kasım 2025, saat 23.59

Başvuru Adresi: Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden Göç İdaresi Başkanlığı – Kariyer Kapısı ([https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr](https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)) adresi aracılığıyla yapacak.

Önemli Not: Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Kadro Dağılımı ve Unvanlar

Toplam 119 kişilik alımın 14'ü merkez, 105'i ise taşra teşkilatında görevlendirilecektir. Alım yapılacak unvanlar şunlardır:

Avukat

Büro Personeli

Çözümleyici / Sistem Programcısı

Programcı

Sosyal Çalışmacı

Mütercim-Tercüman (İngilizce, Fransızca, Arapça, Farsça, Rusça)

Tekniker (Elektrik, Tesisat)

Teknisyen (İnşaat, Tesisat)

Destek Personeli (Şoför, Temizlik)

Bu unvanlara başvuracak adayların, ilgili alanlara ait özel eğitim, belge ve ruhsat şartlarını detaylıca incelemesi gerekmektedir.

Genel Başvuru Şartları

Göç İdaresi Başkanlığı, adaylarda aşağıdaki genel koşulları aramaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Görevini sürekli yapmasına engel bir sağlık sorunu bulunmamak.

2024 KPSS (B grubu) puan türünden en az 65 puan almış olmak.

Aday Tercih Sınırlaması: Her aday sadece bir il ve bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla tercih yapanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Sözlü Sınav ve Değerlendirme

Değerlendirme: Başvurular tamamlandıktan sonra, adaylar KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecektir.

Sözlü Sınava Çağrı: Her unvan için ilan edilen kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Duyuru: Sözlü sınavların tarihleri, yerleri ve detayları Göç İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi ($www.goc.gov.tr$) üzerinden ilan edilecektir.

Sınav İçeriği: Sınavlarda adayların mesleki bilgi düzeyi, temsil yeteneği, iletişim becerileri ve genel kültür bilgisi değerlendirilecektir.

Belge Yükleme ve Uyarılar

Belgeler: Gerekli görülen tüm belgeler (mezuniyet, ruhsat, denklik, sürücü belgesi vb.) PDF veya JPEG formatında sisteme yüklenecektir.

Önemli Uyarı: Eksik belge yükleyen veya yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz kabul edilecektir. Tüm işlemlerin çevrim içi ve dikkatli yapılması gerekmektedir.