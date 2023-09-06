Google Asya Pasifik'te başkan yardımcısı olarak görev yapan Sapna Chadha'yı en çok heyecanlandıran şey bölgenin "büyüme hikayesi".

"Güneydoğu Asya'da sadece son birkaç yılda 100 milyon yeni internet kullanıcısı ekledik. Uyum sağlama ve değişiklikleri benimseme konusundaki çabukluğu görüyorsunuz" dedi.

CNBC'nin haberine göre Güneydoğu ve Güney Asya'da iş stratejisi ve operasyonlardan sorumlu olan Chadha, ekip üyelerinde de aynı çevikliği arıyor.

Google Asya Pasifik Başkan Yardımcısı Sapna Chadha, "Google'da gördüğümüz şey, en iyi çalışanlarımız arasında büyüme zihniyetinin ortak bir özellik olduğu... Bu, iyi performansın ve sonuçların en büyük itici güçlerinden biri" dedi.

"Fikir alışverişinde bulunmak isteyen, yenilik yapmak isteyen ve statükodan memnun olmayan insanlar arıyorum" diye ekledi.

'Büyüme zihniyetine' sahip birinin özellikleri

Chadha için büyüme zihniyetine sahip olmak, sürekli öğrenme fikrine ve kişinin her zaman gelişebileceğine inanmak anlamına geliyor.

Bir iş görüşmesi sırasında soracağı tek soru şudur: Öğrendiğiniz en son şey nedir?

"Bunu tespit etmenin bir yolu da insanların kendilerini geliştirmek için ne yaptıklarını bilmektir" diye ekledi. "Kendi alanlarının dışında bir şey öğrenmek için kendi başlarına inisiyatif aldılar mı? Çünkü ben sizden öğrenmek istiyorum."

Chanha, bu yanıtın yalnızca büyüme zihniyetinin bir göstergesi olmakla kalmayacağını, aynı zamanda bir kişinin "bilgi alışverişinde bulunmaya ve işbirliği yapmaya" istekli olup olmadığını da göstereceğini açıkladı.

Sadece dikey ilerlemeye odaklanmayan, gelecekte daha fazla esneklik gösterebilmek için ufuklarını ve beceri setlerini genişletmeyi düşünen insanları aramaya eğilimliyim.



"Bence bu, teknolojinin ilerlemeye devam ettiği günümüz koşullarında sahip olunması gereken kritik bir özellik ve bu bilgi alışverişi eylemi sağlıklı bir merak ve büyüme ortamını teşvik ediyor."

Chadha'nın her zaman dikkat ettiğini söylediği bir diğer şey de insanların hata yaptıklarını ve bundan ne öğrendiklerini kabul etmeye istekli olup olmadıkları.

"Belki bir şey denemişlerdir, ilk seferde pek iyi gitmemiştir ama kendilerini geliştirebileceklerini fark etmişlerdir. Bu itiraf gerçekten çok önemli."

Büyüme zihniyeti nasıl oluşturulur?

Chadha, kendinizi sürekli geliştirmenin bir yolunun da "kariyerinizi tırmanılacak bir merdiven olarak değil, bir jimnastik salonu olarak görmek" olduğunu söylüyor.

"Sadece her zaman yukarı değil, her zaman ilerlemeye açık olmak önemlidir. Sadece dikey ilerlemeye odaklanmayan, ufuklarını ve beceri setlerini genişletmeyi düşünen insanları arıyorum, böylece gelecekte daha fazla esneyebilirler."

Örneğin Chadha, eski şirketinde ürün müdürlüğünden personel şefliğine geçme fırsatı bulduğunu paylaştı.

"O zaman başlangıçta emin değildim ama büyümeme en çok yardımcı olan işlerden biri olduğu ortaya çıktı" diye ekledi.

"Daha üst düzeyde düşünmemi sağladı ve üst düzey yöneticilerle yakın çalışma imkanı verdi; bu da bugünkü liderlik tarzımı büyük ölçüde etkiledi."

Chadha, gelecekteki işlere ve fırsatlara uyum sağlayabilmeniz için kendinizi geliştirmenin de son derece önemli olduğunu söyledi.

"Her yıl yeni teknoloji trendleri ortaya çıkıyor - tıpkı internet patladığında web geliştirmeyi öğrenmek için zaman ayırmamız ya da mobil cihazlar yaygınlaştığında uygulama geliştirmeyi ve kullanmayı öğrenmemiz gibi."

Aynı şekilde, gelecekteki iş türleri de, özellikle bazı becerilerin potansiyel olarak artırılabilir hale gelebileceği yapay zekanın ortaya çıkmasıyla farklı görünecektir.

"Yapay zeka terimi ana akım haline gelmiş olabilir, ancak bir süredir ortalıkta dolaşıyor. Bu ne yeni bir trend ne de bir gecede ortaya çıkan bir heves" diye ekledi Chadha.

"Tüm sektörlerden ve iş türlerinden herkesi, güncel kalmak için en azından yapay zekanın temellerini öğrenmeye teşvik ediyorum. Eğer yapay zeka çözümlerini kullanmıyorsanız, zaten geride kalmışsınız demektir."

Örneğin Google Cloud, bireylerin küçük boyutlu içerikler aracılığıyla üretken yapay zekanın (GAI) temellerini öğrenmelerine yardımcı olmak için ücretsiz giriş kursları sunuyor.

Chatbot ChatGPT geçtiğimiz yıl GAI teknolojilerine yönelik yeni bir ilgi dalgası başlattı ve Google ve Microsoft gibi Büyük teknoloji firmaları o zamandan beri işlerine yapay zekayı dahil etmeye çalışıyor.

"Kendi alanınızın dışında olan bir şeyi öğrenmek için inisiyatif alın. İster çevrimiçi kurslar, ister ağ kurma oturumları, ister meslektaşlarınızla konuşmak ya da sadece en son haberleri okumak yoluyla olsun" diye tavsiyede bulundu Chadha.