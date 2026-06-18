Haziran 2026 Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları: Başvurular başladı mı, ne zaman bitecek? EKİP başvuru ekranı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ocak ve haziran dönemlerinde gerçekleştirilen isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurasının 2026 Haziran dönemi için süreç başladı.
EKİP sistemi üzerinden tercih sürecinin başlamasıyla birlikte başvuru şartları, itiraz tarihleri, sonuçların açıklanacağı gün ve kura takvimi de netlik kazandı. Peki, iller arası tayin başvuruları ne zaman sona erecek, kura çekimi hangi tarihte gerçekleştirilecek?
1 Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları başladı mı?
Sağlık Bakanlığının 2026 yılı Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurasına ilişkin ilan metni ve münhal kadro listeleri yayımlandı. Sürecin başlamasıyla birlikte sağlık personelinin tercih başvuruları alınmaya başlandı. Görev yeri değişikliği talebinde bulunacak personel, tercihlerini Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden iletebilecek.
Başvurular ise 22 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 18.00'de sona erecek.
2 İsteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası ne zaman?
EKİP sistemi üzerinden yapılacak tercih başvurularının tamamlanmasının ardından, başvuru sahiplerine ait evraklar ile hizmet süreleri incelenecek. Değerlendirme ve itiraz aşamalarının tamamlanması sonrasında ise sağlık personelinin yakından takip ettiği isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası 17 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.
3 İller arası tayin başvurusu için şartlar neler?
Yer değiştirme kurasına katılabilmek için personelin belirlenen şartları taşıması gerekiyor. İşte başvuru için aranan kriterler:
- Başvuru yapacak personelin 22 Haziran 2026 itibarıyla kadrosunun bulunduğu ilde son atanma tarihinden itibaren en az 2 yıl çalışması,
- Bu süreci doldurmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacakken; aile birliği, sağlık ve öğrenim durumu mazeretiyle şimdiki iline atanmış olanlar için istisna uygulanacak. Buna göre, personeller 2 yıllık çalışma süresini doldurmuş ve ildeki toplamda 5 yılını aşmamışlarsa, kura kapsamında kendi illeri içindeki münhal kadroları da seçebilecekler.