Haziran 2026 Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları: Başvurular başladı mı, ne zaman bitecek? EKİP başvuru ekranı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ocak ve haziran dönemlerinde gerçekleştirilen isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurasının 2026 Haziran dönemi için süreç başladı.

EKİP sistemi üzerinden tercih sürecinin başlamasıyla birlikte başvuru şartları, itiraz tarihleri, sonuçların açıklanacağı gün ve kura takvimi de netlik kazandı. Peki, iller arası tayin başvuruları ne zaman sona erecek, kura çekimi hangi tarihte gerçekleştirilecek?