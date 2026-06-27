İki kez iflas etti ama pes etmedi: 86 yaşındaki usta Devrek bastonuyla yeniden doğdu

Remzi Çelik, AA muhabirine, kısıtlı imkanlarla mesleğe başladığını söyledi.

Küçük yaşlardan itibaren çalıştığını, çevresindekilerin 86 yaşında olduğuna inanmadığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"İki defa iflas ettim. Evimi ve arsamı kaybettim. Benim için çok değerliydi ama yılmadım. Cenab-ı Allah kimseyi varlıktan yokluğa düşürmesin. İnsan yokluktan varlığa çıkar. Daha iyi hayat yaşamak ister ama varlıktan yokluğa düştüğü zaman daha rahat bir hayatı bulamayacağı gibi belki bir lokma ekmeğe de ihtiyacı olur. Bir lokma ekmeğe de ihtiyaç duydum ama pes etmedim. Seviyorum çalışmayı."

Çelik, geçirdiği zor günlerin ardından Devrek bastonu yapımına yöneldiğini dile getirerek, "Bu baston işine çok zor şartlarda girdim. Evin arka kısmında bir yer ayarladım. Para yok ki herhangi bir düzen kurasın. Takım taklavat, alet edevat yok. Yokluklar içerisinde baston işine başladım. İlk yaptığımda malzeme alacak para yoktu." diye konuştu.