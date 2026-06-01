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Kamu İhale Kurumu 10 personel alacak

Kamu İhale Kurumu, 10 personel istihdam edecek.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kamu İhale Kurumu 10 personel alacak

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurum, 7 büro ve 3 iletişim görevlisi olmak üzere 10 personel alacak.

Gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru işlemlerini 1 Temmuz-10 Temmuz tarihlerinde e-Devlet'ten "Kamu İhale Kurumu - Kariyer Kapısı" veya "Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr)" platformları üzerinden tamamlayabilecek.

Sınav, 3-6 Ağustos'ta Kurumda sözlü usulde yapılacak.

Adayların sınava gireceği tarih ve saat, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.

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